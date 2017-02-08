Березинский биосферный заповедник проводит недельные конные туры с обучением верховой езде, сообщили в природоохранном учреждении.

«Услуга катания верхом у нас появилась в июле 2016 года. Купили лошадей для верховой езды, наняли инструктора и выбрали маршрут по лесной заповедной тропе, обустроили плац. А в конце января мы протестировали 7-дневный тур „Ход конем“ — с обучением верховой езде и обширной программой, проживанием в комплексе „Сергуч“. Для тех, кто хочет научиться самостоятельно кататься, это более удобный вариант», — отметил специалист по туризму заповедника Артем Дамуть.

Пока в туре задействованы 4 лошади, поэтому максимальное количество человек, которые одновременно могут пользоваться услугой, — 10. Есть ограничения: возраст до 14 лет, вес более 90 кг.

Начинается программа со знакомства с лошадьми, теории и полуторачасового катания по плацу для верховой езды. На следующих занятиях уже совершаются выезды на лесной маршрут по заснеженной тропе. Тихим ходом прогулка занимает около 1,5 часа.

Во время тура можно ознакомиться с достопримечательностями заповедника, побывать на экскурсиях в местном зоопарке, музее природы и доме экологического просвещения, понаблюдать за дикими животными со смотровой вышки.

На охраняемой природной территории обитает 58 видов млекопитающих, 9 из них — краснокнижники. В частности, это бурый медведь, следы которого, к слову, нашли на снегу в январе. Это произвело сенсацию в заповеднике: шатуна что-то разбудило до прихода весны. А еще в январе в зоопарке появились новоселы — пара ланей, которая поселилась по соседству с более взрослой парой оленей и зубром.

Заповедник постоянно расширяет программу туров, подстраиваясь под целевого туриста. Есть программа для «сов» — любителей вечерних и ночных прогулок, для увлеченных мистикой — поход по мифологической тропе, интерактивные программы — для юных натуралистов. Для влюбленных пар ко Дню святого Валентина — романтический уик-энд с развлечениями (катание на зимних велосипедах, веревочный городок) и наблюдением за звездным небом при помощи телескопа.