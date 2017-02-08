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Волонтеры Красного Креста помогут водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге в морозы

09.02.2017 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Волонтеры отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста помогут водителям, попавшим в сложную ситуацию на дороге в морозы, рассказывает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by, носит иллюстративный характер

— При сильном снегопаде, метели или понижении температуры до отметки в минус 15 °C организуем патрулирование городских улиц на собственных автомобилях и поможем тем, кто за помощью обратится через приложение «Зелло-рация», — рассказал региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской ОО БОКК Валерий Краевский.

Начал работать канал «Автопомощь Гродно // Красный Крест» в названном приложении еще во время рождественских морозов и с тех пор не прекращал быть своеобразной интернет-площадкой для просьб о помощи в каждый из морозных дней.

— В рождественские морозы волонтеры Красного Креста оказали помощь порядка тридцати гродненским водителям, — продолжает собеседник. — Важным преимуществом работы через приложение «Зелло-рация» стало то, что помощником в таком случае мог стать не только волонтер Красного Креста, но и любой из слушателей канала.

Добровольцы отряда помогут завести машину, заменить колесо, отбуксировать неисправное авто, а также предложат согреться с помощью горячего чая и при необходимости окажут первую медицинскую помощь.

— Пока прогноз погоды не сулит сильного понижения температуры, но если днем столбик термометра опустится ниже двадцати градусов, знакомый многим гродненцам пункт обогрева появится в районе автовокзала, — говорит Валерий. — Это будет отапливаемая палатка, в которой каждый желающий сможет согреться и получить первую помощь.

 
Теги: Гродно
 
 
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