МИНСК, 9 фев — Sputnik. Рабочая группа для выработки согласованных предложений о развитии местных автомобильных дорог создана в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там пояснили, что такое решение закреплено распоряжением премьер-министра Андрея Кобякова. Возглавил группу министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

"Рабочей группе поручено подготовить и внести в установленном порядке в Совет министров до 14 февраля 2017 года — предложения об объемах, условиях и источниках финансирования мероприятий по развитию местных автомобильных дорог; до 17 февраля 2017 года — предложения о порядке определения объектов и условиях выполнения работ по развитию местных автомобильных дорог; до 24 февраля 2017 года — материалы к рассмотрению вопроса о развитии местных автомобильных дорог на совещании у главы государства", — проинформировали в пресс-службе.

Рабочая группа сможет при необходимости привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов и других организаций.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусские депутаты неоднократно поднимали вопрос о том, что их избиратели считают несправедливым существующий порядок распределения госпошлины за допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Как отмечала депутат Ольга Политико, этот порядок не позволяет местным органам власти аккумулировать в бюджетах средства на ремонт и развитие местных автомобильных дорог. Она также приводила мнение избирателей, которые считают, что ставки госпошлины постоянно растут, а качество местных дорог ухудшается.