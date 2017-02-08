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ГТК: французский наркокурьер вез экстази и кокаин минчанке

09.02.2017 10:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Гражданин Франции, у которого была изъята партия наркотиков — почти 200 таблеток экстази и кокаин, — вез товар заказчице в Минск, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.

ГТК: французский наркокурьер вез экстази и кокаин минчанке
© Брестcкая таможня / YouTube
Таможенники опубликовали видео изъятия у француза экстази и кокаина

Сотрудники ГТК в таможенном пункте оформления "Варшавский мост" при досмотре легкового автомобиля Nissan, за рулем которого находился гражданин Франции, обнаружили 198 таблеток синтетического наркотика МДМА (экстази) и пакетик с 8,5 граммами кокаина. Наркотики ехавший в Беларусь иностранец прятал в одежде.

По информации таможенников, француз был курьером и вез запрещенные вещества для их продажи в Беларуси.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в г. Минске таможенниками совместно с сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД была задержана гражданка Республики Беларусь — заказчик партии наркотиков, которая и занималась их сбытом", — рассказали ГТК.

Собеседники агентства добавили, что оперативные действия по установлению лиц, причастных к деятельности международной преступной группы, продолжаются.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 328-1, а также части 3 статьи 328 УК РБ. Санкция данных статей уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

В отношении задержанных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск
 
 
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