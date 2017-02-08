|
В 2016 году уровень раскрываемости дел в Следственном комитете составил почти 70%
09.02.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by
На протяжении всего периода работы ведомства повышается уровень раскрываемости преступлений, заявил на днях председатель Следственного комитета Иван Носкевич. В прошлом году этот показатель достиг 68,9% (вырос в сравнении с предыдущим на 0,8%).
Было заявлено, что ряд предложений Следственного комитета стал либо станет в ближайшее время частью действующих правовых актов.
«В их числе
Председатель комитета Иван Носкевич подвел итоги прошлого года. Например, отметил рост оперативности следствия — более 40% уголовных дел были расследованы в срок до 1 месяца (с учетом ускоренного производства).
В сравнении с 2015 годом на 41% увеличился уровень возмещения ущерба — в денежном выражении с 44 до 62 миллионов рублей (примерно 32 миллиона долларов по актуальному курсу).
Носкевич напомнил, что возможные просчеты на стадии досудебного следствия будут заслуживать негативной оценки общества.
«Поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы восстановить нарушенные права граждан», — отметил председатель СК
В Следственном комитете 2017 год объявили Годом защиты прав и законных интересов потерпевших. По мнению Носкевича, данный вопрос требует нетривиального подхода, новаций в работе комитета и усиления личной ответственности руководителей и сотрудников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А ряд предложений СК стал либо станет в ближайшее время частью действующих правовых актов. Например, создание газового надзора, установление норм по оснащению...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии