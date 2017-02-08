На протяжении всего периода работы ведомства повышается уровень раскрываемости преступлений, заявил на днях председатель Следственного комитета Иван Носкевич. В прошлом году этот показатель достиг 68,9% (вырос в сравнении с предыдущим на 0,8%).



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Было заявлено, что ряд предложений Следственного комитета стал либо станет в ближайшее время частью действующих правовых актов.

«В их числе инициативы по созданию в республике органов государственного газового надзора, установлению технических норм оснащения окон детскими замками безопасности, а также отнесению продукции, популяризирующей суициды в интернете, к продукции, пропагандирующей насилие и жестокость», — сообщает пресс-служба СК.

Председатель комитета Иван Носкевич подвел итоги прошлого года. Например, отметил рост оперативности следствия — более 40% уголовных дел были расследованы в срок до 1 месяца (с учетом ускоренного производства).

В сравнении с 2015 годом на 41% увеличился уровень возмещения ущерба — в денежном выражении с 44 до 62 миллионов рублей (примерно 32 миллиона долларов по актуальному курсу).

Носкевич напомнил, что возможные просчеты на стадии досудебного следствия будут заслуживать негативной оценки общества.

«Поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы восстановить нарушенные права граждан», — отметил председатель СК

В Следственном комитете 2017 год объявили Годом защиты прав и законных интересов потерпевших. По мнению Носкевича, данный вопрос требует нетривиального подхода, новаций в работе комитета и усиления личной ответственности руководителей и сотрудников.