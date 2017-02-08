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Минскому студенту предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения на обменный пункт
09.02.2017 11:04 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 февраля. 21-летнему студенту одного из минских вузов предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 УК (разбой). Ему инкриминируется нападение на обменный пункт на улице Якуба Коласа в столице. Дело расследует Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления СК по Минску Алексей Климович, на первоначальном этапе следствием было установлено, что 22 января около 11 часов к обменному пункту подошел неустановленный мужчина. Поставив перед кассиром полиэтиленовый пакет, в котором находился предмет с проводами, он дал ей записку с требованием о передаче ему денежных средств под угрозой применения взрывного устройства. Завладев деньгами на общую сумму не менее 3.000 рублей, мужчина скрылся.
В ходе проведенного осмотра места происшествия, допроса свидетелей и очевидцев, а также комплекса оперативно-розыскных мероприятий были получены данные, указывающие на причастность к совершению данного преступления 21-летнего студента.
На допросе в качестве подозреваемого молодой человек рассказал, что причиной совершения нападения послужили долговые обязательства перед знакомыми. В качестве взрывного устройства он использовал кусок льда и провода.
По вещественным доказательствам назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено сотрудникам управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.
Обвиняемый находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 9 февраля. 21-летнему студенту одного из минских вузов предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 УК (разбой). Ему инкриминируется нападение на обменный пункт на улице...
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