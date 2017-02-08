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Повышающие коэффициенты к тарифной ставке: сколько получат бюджетники?
09.02.2017 11:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Совмин Беларуси установил повышающие коэффициенты к тарифной ставке для повышения зарплаты работников бюджетных и приравненных к ним организаций, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
© Sputnik Артем Житенев
Решение о введении повышающих коэффициентов Совмин
В постановлении Совмина указано, что конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются работникам руководителями бюджетных и иных приравненных к ним организаций.
Какие зарплаты получают в Беларуси?
Согласно январским данным Белстата, с учетом средневзвешенного официального курса доллара США за декабрь, средняя зарплата за последний месяц 2016 года составила порядка 415 долларов в эквиваленте.
Самые высокие зарплаты – в Минске, где работники получают в среднем 1151,8 рубля. В Минской области средняя заработная плата составляла 803,5 рубля. Самая же низкая зарплата – в Могилевской области, средний показатель равнялся 666 рублям.
Наиболее высокие зарплаты в Беларуси получают специалисты в сфере IT, финансисты, горняки и химики, наименьшие – сотрудники социальной сферы и другие бюджетники.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заветные 500
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в этом году довести среднюю зарплату по стране до уровня в 500 долларов США. Беспрекословно исполнить это требование велела и глава администрации президента Наталья Кочанова.
При этом, как уверен и Лукашенко, и члены белорусского правительства, задачу в достижении средней зарплаты в 500 долларов выполнить
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Конкретные размеры повышающих коэффициентов будут установлены руководителями бюджетных организаций.
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