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МЧС запретило проверки малого и среднего бизнеса

09.02.2017 11:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси отказывается от проверок малого и среднего бизнеса, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз потребовал снизить число проверок для бизнеса в ходе "Большого разговора" на минувшей неделе. Уже к четвергу первыми об отказе от них заявили в МЧС.

"Во исполнение указания главы государства МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса. Те проверки, которые на сегодня проводятся в соответствии с Координационным планом, будут оперативно завершены. При этом МЧС готово оказывать поддержку, консультативную помощь руководителям объектов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС подчеркнули, что под контролем спасателей остаются взрыво-пожароопасные предприятия, места с массовым пребыванием людей — больницы, общежития, школы, детские сады.

В министерстве отметили, что работа по оптимизации норм в области пожарной и промышленной безопасности в республике продолжается, а ситуация с пожарами "улучшается".

"Продолжается работа в составе рабочей группы, утвержденной распоряжением Президента, которая занимается вопросами кардинального сокращения технических и иных норм, совершенствования надзорной деятельности. Рассматриваются вопросы дальнейшего упрощения системы лицензирования", — добавили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инспектора МЧС теперь сконцентрируются на разъяснениях, работе в коллективах, оказанию методической помощи и ликбезе населения в сфере безопасной жизнедеятельности.

 
Теги: Минск
 
 
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Те проверки, которые проводят сегодня в соответствии с планами, будут "оперативно завершены".

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