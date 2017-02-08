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Ограбление обменника в Минске: студент пошел на это из-за долгов, а "бомбой" был лед с проводами
09.02.2017 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Столичные следователи работают над уголовным делом в отношении 21-летнего студента вуза, который в январе унес из обменного пункта в Минске не меньше 3 тысяч рублей. Выяснилось, что перед этим он показал кассиру пакет с проводами и записку с угрозой совершить взрыв. Подробности
Напомним, инцидент
— На допросе в качестве подозреваемого молодой человек пояснил, что причиной совершения нападения послужили долговые обязательства перед знакомыми. В качестве взрывного устройства он использовал кусок льда и провода, — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
По вещественным доказательствам назначены исследования в Госкомитете судебных экспертиз.
Парню предъявлено обвинение по ч.1 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией или без.
Обвиняемый заключен под стражу.
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Обвиняемый заключен под стражу.
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