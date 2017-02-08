Столичные следователи работают над уголовным делом в отношении 21-летнего студента вуза, который в январе унес из обменного пункта в Минске не меньше 3 тысяч рублей. Выяснилось, что перед этим он показал кассиру пакет с проводами и записку с угрозой совершить взрыв. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минску.



Фото: пресс-служба ГУВД

Напомним, инцидент произошел утром 22 января в обменном пункте на улице Якуба Коласа в Минске. Позже был задержан подозреваемый, 21-летний студент столичного вуза.

— На допросе в качестве подозреваемого молодой человек пояснил, что причиной совершения нападения послужили долговые обязательства перед знакомыми. В качестве взрывного устройства он использовал кусок льда и провода, — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По вещественным доказательствам назначены исследования в Госкомитете судебных экспертиз.

Парню предъявлено обвинение по ч.1 ст. 207 Уголовного кодекса (Разбой). Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией или без.

Обвиняемый заключен под стражу.