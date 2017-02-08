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В Мяделе руководитель среднего звена брал взятки за оказание покровительства подчиненному

09.02.2017 11:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. В Мядельском районе за получение взятки задержан начальник участка электромонтажных работ одного из предприятий.

По информации начальника УБЭП УВД Минского облисполкома Владимира Емельянова, задержанный за незаконное вознаграждение оказывал покровительство в трудовой деятельности одному из работников предприятия. Цены на услуги были сравнительно небольшими, однако есть основания полагать, что речь идет о регулярных выплатах.

55-летнего начальника участка задержали с поличным вскоре после получения им заранее оговоренной суммы. По имеющимся данным, 100 рублей предназначались за решение вопросов, связанных с трудовой деятельностью одного из работников. Например, к таким вопросам относилась дальнейшая возможность заключения договора подряда, а также распределение сумм оплаты за выполненные работы.

В компетенцию начальника участка входили решения, связанные с определением работников, с которыми в дальнейшем заключались договорные отношения. Из собранных сотрудниками БЭП материалов следует, что при принятии решения о продлении договора подряда, по крайней мере, с одним из специалистов речь шла о незаконном вознаграждении. Сомнительность ситуации была связана с тем, что этот конкретный специалист уже имел постоянное место работы в другой организации. В связи с совмещением неоднократно возникали проблемные моменты по организации его деятельности на не основном месте работы, в том числе связанные с интервалами рабочего времени и предоставлением оплачиваемых отгулов.

Кроме того, возник ряд вопросов по начислению зарплаты работникам. Фигурант непосредственно влиял на то, чтобы именно нужному человеку распределялись большие суммы по сравнению с коллегами. Полагается, что часть завышений и должна была уходить на корыстное покровительство, оказываемое начальником работнику.

В настоящее время сотрудники БЭП продолжают изучать особенности трудовых отношений между начальником и работниками. Не исключается, что незаконное покровительство в рамках осуществления трудовых отношений было поставлено на системную основу.

После задержания фигурант был водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено дело по ч. 1 ст. 430 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. В Мядельском районе за получение взятки задержан начальник участка электромонтажных работ одного из предприятий. По информации начальника УБЭП...

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