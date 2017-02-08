В столице идет работа по обустройству «зеленых» маршрутов, уже сформированы соответствующие эскизные решения, сообщает агентство « Минск-Новости » со ссылкой на председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка.





Идея о создании экологических троп на территории каждого административного района города родилась в комитете в прошлом году. Отправной точкой послужили уже имевшиеся в столице объекты.

— В 2016-м по нашей инициативе на территории вдоль береговой линии пруда «Лебяжий» (находится в Республиканском биологическом заказнике «Лебяжий» в Центральном районе) за счет привлеченных внебюджетных источников при участии УП «Минское лесопарковое хозяйство» был выполнен текущий ремонт и благоустройство существующей там экотропы. Ее создали в 2010-м в рамках проекта ПРООН для проведения экскурсий и организации наблюдений за живой природой, — рассказал Масляк.

Еще одна тропа обустроена в Каменной Горке. Объект располагается возле храма святителя Николая Японского. Он создавался силами православного прихода и Центра экологических решений при участии Минприроды.

— Сейчас новые эскизные решения экотроп разработаны в восьми районах столицы. Подготовленные документы рассмотрены и одобрены специалистами Мингоркомприроды, Национальной академии наук Беларуси, общественных объединений. Места размещения объектов уже определены, — отметил руководитель комитета.

По его словам, «зеленые» маршруты пропишутся в живописных и экологичных зонах. На территории Заводского района для этого выделен участок в границах улиц Уборевича, Голодеда, реки Свислочи и Минского зоопарка. Работа по проектированию тропы уже начата. Изюминкой маршрута станут настоящие бобровые хатки. Возле реки расположены два таких жилища.

В Ленинском районе экотропа разместится в границах улиц Якубова и Шейпичи. Территория, по которой проложат маршрут, станет естественным продолжением организованных зон отдыха Лошицкого усадебно-паркового комплекса и велодорожки, проходящей по берегу Свислочи.

В Московском районе планируют создать два объекта. Один — на территории сада на улице Льва Сапеги. Особым украшением этого уголка станет расположенное здесь русло реки Мышки. Кроме того, отдельную площадку на маршруте планируют посвятить изучению сортов яблонь. Вторая экологическая тропа пропишется возле улиц Семашко и Каролинской. На этом участке расположено русло реки Лошицы и другие природные водоемы.

Октябрьский район выделил для обустройства экотропы площадку на территории парка «Курасовщина» и озелененную зону на улице Казинца, прилегающую к «Белой даче». Особенность маршрута будет заключаться в том, что ряд видовых точек намерены связать с вековыми деревьями (дуб черешчатый и липа мелколистная).

В Партизанском районе пойдут по пути коллег из Московского. Здесь также намерены создать две экологические тропы. Одна из них разместится в лесопарке «Степянка» в районе улиц Ваупшасова и Солтыса. Основное внимание тех, кто посетит этот маршрут, привлечет природа сосняков и открытых территорий. Еще одна экотропа проляжет возле сквера Слепянской водной системы. Для этого предусмотрена площадка возле улиц Филимонова и Парниковой, где можно встретить редкие растения.

Представители Первомайского района намерены создать экологическую тропу в лесном массиве. Для этого предусмотрена площадка в границах улиц Никифорова — Руссиянова — Стариновской. Лесная растительность здесь довольно мозаична — березняк, сосняк, ельник. Также встречаются первоцветы и редкие растения. Территорию отличает богатый видовой состав птиц.

Экологическая тропа Советского района будет называться «Цна». Ее проложат на острове, который находится в акватории Цнянского водохранилища. Разработчики решили ознакомить посетителей с местной экосистемой. Поэтому основное внимание при создании маршрута уделят обитателям водоема и прибрежной растительности.

Во Фрунзенском районе подготовлено эскизное решение экологической тропы «Медвежино». Ее будут обустраивать возле пересечения улиц Пономаренко и Горецкого. Это территория бывшего древесного питомника, где в свое время в числе прочих высаживали уникальные растения, например бук.

В Мингоркомприроды отмечают: сейчас на руках у специалистов только эскизы.

— Поэтому нельзя сказать однозначно, какие именно площадки или зоны будут созданы на каждой из экотроп. Но, как правило, на всех маршрутах предусматривают площадки, посвященные птицам — основным представителям городской фауны, древесно-кустарниковой и травяной растительности, — поясняют экологи.

Справочно Экологическая тропа — маршрут, специально оборудованный для эколого-просветительских и познавательных мероприятий. Цели создания таких объектов — обеспечение охраны и устойчивого использования природного культурного наследия, пропаганда здорового образа жизни, краеведческое и экологическое просвещение, укрепление культурного и социального самосознания.