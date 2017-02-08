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В центре Бреста заметили еще одного филина

09.02.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители Бреста заметили в центре города еще одного филина. Одним из первых «краснокнижника» приметил орнитолог Александр Сербун. Птица сидела на крыше дома в окружении серых ворон. Как отметил специалист, такое соседство не случайно.


Фото: Александр Сербун

«Дневные птицы в светлое время суток могут атаковать сов, потому, что они (совы — TUT.BY) их потенциальные враги и они более медлительны днем. Поэтому филина могут попугать, но обычно он днем отлетает и прячется на хвойных деревьях», — отметил собеседник.

Это уже второй филин, которого заметили в центре Бреста. Напомним, в середине января в Сети появились снимки краснокнижника, который схватил кота на улице Леваневского.


Фото: Виктор Охримук

Через некоторое время жители города отловили филина и передали Александру Сербуну на передержку — у птицы было повреждено крыло. Учитывая то, что появление такой птицы в городе — большая редкость, пользователи интернета предположили, что именно эта птица стала виновницей трагической гибели кота. Однако после появления в городе второй особи круг подозреваемых расширился как минимум на еще одного.


Оба филина подходят под описание

Как отметил Александр Сербун, птица, которая попала к нему на передержку, постепенно идет на поправку. Однако пока отпускать ее на волю рано — поврежденное крыло еще не восстановилось.


Филин, который находится на передержке у брестского орнитолога. Фото: Александр Сербун

Нашествие филинов в Брест удивляет орнитологов. Хищные птицы из семейства совиных предпочитают обитать в лесах подальше от людей. Одной из возможных причин резкой смены предпочтений специалисты называют доступный корм.

«Природа часто нам такие труднообъяснимые вещи подкидывает. У нас и зима не настолько сильная, чтобы птицы бросились вдруг к человеку. И раньше были морозные зимы, но таких ситуаций не наблюдалось. Поэтому сложно сказать, что могло стать причиной миграции. Возможно легкодоступный корм в виде голубей, галок, врановых», — поделился своим мнением Александр Сербун.

Напомним, филин и кот стали неофициальными символами Бреста. Художница Анна Редько даже посвятила им шуточный логотип города.


Фото: Анна Редько
 
Теги: Брест
 
 
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Круг подозреваемых в трагической гибели кота расширился еще на одного филина.

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