3 февраля адвокаты осужденных на четыре года колонии в условиях поселения слесарей-газовщиков предприятия «Борисовгаз» обжаловали приговор в вышестоящей инстанции. Они надеются, что дело будет отправлено на повторное рассмотрение, пишет ex-Press.by .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Мы надеемся, что областной суд примет во внимание тот факт, что суд Борисовского района отказал нам в проведении дополнительной экспертизы газовой водонагревательной колонки. Возможно, это послужит решающим фактором, чтобы отправить дело на повторное рассмотрение и признать приговор недействительным, — рассказал адвокат Денис Ковтун.

Защита уверена, что повторная экспертиза позволит суду вынести более объективное решение:

— Если колонка после проведения положенной по инструкции чистки будет выделять монооксид углерода выше нормы, то связи между смертью людей и приходом слесарей за месяц до трагедии просто не станет. Суд в таком случае сможет обратить свое внимание на показания свидетелей и фактор образования обратной тяги в квартире № 4, где погибла семья из четырех человек.

Напомним, 26 января суд Борисовского района вынес приговор по делу о смертельном отравлении газом шестерых борисовчан в январе прошлого года. Двоих слесарей «Борисовгаза» приговорили к 4 годам колонии в условиях поселения.

Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По версии обвинения, слесари не выявили нарушения в работе водонагревательной колонки «Нева 4510», что привело к образованию окиси углерода в опасной концентрации и смерти шести граждан. Обвиняемые не признали своей вины.

Ранее на суде эксперт заявил о том, что при работе колонка вырабатывала СО в 30 раз больше нормы, однако, по его мнению, это не критичное превышение, которое не могло стать основной причиной гибели людей. Система безопасности колонки, по его словам, была исправна. Основной причиной трагедии он назвал неисправность системы вентиляции и дымохода в квартире.

13 января суд отказал в проведении дополнительной экспертизы, которая должна была установить, будет ли колонка, очищенная от загрязнения по инструкции работников «Борисовгаза», производить меньшее количество угарного газа.

До этого один из свидетелей рассказал, что после трагедии в этом же подъезде был случай отравления угарным газом 23 ноября 2016 года. К счастью, двое квартирантов остались живы. Специалисты установили, что это произошло из-за образования обратной тяги.