Бобруйск принял эстафету культурной столицы Беларуси от Молодечно, сообщает БЕЛТА.



Борис Светлов вручает сертификат первому заместителю председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Олегу Ковелю. Фото: БЕЛТА

Как отметил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, принимая символическую эстафету, в Могилевской области делается очень много для развития разных сфер культурной жизни, здесь много талантов, самобытных творческих коллективов. Могилевская область может гордиться многими достижениями в сфере культуры, сказал он.

Владимир Доманевский подчеркнул, что статус культурной столицы Беларуси позволит показать духовность и самобытность могилевской земли.

Бобруйск стал культурной столицей Беларуси 2017 года. В разные годы почетного титула были удостоены Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно.

В Бобруйске запланировано большое число мероприятий, интересных и ярких проектов, которые позволят масштабно продемонстрировать достижения сферы культуры.