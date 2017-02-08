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Бобруйск принял эстафету культурной столицы Беларуси

09.02.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Бобруйск принял эстафету культурной столицы Беларуси от Молодечно, сообщает БЕЛТА.


Борис Светлов вручает сертификат первому заместителю председателя Бобруйского городского исполнительного комитета Олегу Ковелю. Фото: БЕЛТА

Как отметил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, принимая символическую эстафету, в Могилевской области делается очень много для развития разных сфер культурной жизни, здесь много талантов, самобытных творческих коллективов. Могилевская область может гордиться многими достижениями в сфере культуры, сказал он.

Владимир Доманевский подчеркнул, что статус культурной столицы Беларуси позволит показать духовность и самобытность могилевской земли.

Бобруйск стал культурной столицей Беларуси 2017 года. В разные годы почетного титула были удостоены Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно.

В Бобруйске запланировано большое число мероприятий, интересных и ярких проектов, которые позволят масштабно продемонстрировать достижения сферы культуры.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В Бобруйске запланировано большое число мероприятий, интересных и ярких проектов, которые позволят масштабно продемонстрировать достижения сферы культуры.

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