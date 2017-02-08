Трагедия произошла в ночь с 5 на 6 февраля в общежитии № 4 БелМАПО в Минске. Когда скорая приехала, медикам оставалось лишь констатировать смерть 24-летнего Мухаммеда из Туркменистана. Его приятеля с отравлением доставили в Больницу скорой медицинской помощи.



Мухаммед должен был скоро получить диплом и вернуться на родину. Фото: соцсети

— С Мухаммедом мы вместе работали на кафедре БелМАПО. Очень добрый, отзывчивый, толковый парень был, приятный в общении. Много планов у него было на жизнь, — рассказывает TUT.BY Александра, знакомая погибшего. — Узнав о трагедии, сначала не поверила. Только буквально перед выходными с ним разговаривала… Точно не знаю, что там произошло. Якобы Мухаммед с другом что-то употреблял.

На странице в социальной сети аспиранта друзья оставляют соболезнования. Учиться в Минск Мухаммед приехал из Ашхабада, закончил стоматологический факультет Медуниверситета, поступил в аспиранту. Близкие рассказывают, что через два месяца парень должен был получить диплом и уехать на родину к родителям.

В субботу вечером к нему в гости в общежитие № 4 БелМАПО пришел знакомый грузин. Почему ближе к ночи молодым людям стало плохо, сейчас выясняет следствие.

— В общежитии сейчас обсуждают, что там были и таблетки, и алкоголь. Но я уверен на 100%, что Мухаммед наркотики не употреблял, он и курил-то только от случая к случаю. А выпить по праздникам, по выходным, мог, да. Я жил с ним два года в соседних комнатах, поэтому хорошо знаю этого парня, — говорит Молхам, приятель Мухаммеда. — Для меня удивительно то, что в 11 вчера ему стало плохо, а скорую вызвали только в час ночи. Почему два часа ждали? Стыдно сказать, в общежитии одни врачи, и не могли спасти. Бригада «скорой» сказала: если бы вызвали раньше, то были шансы спасти… Он был единственным ребенком у родителей.

Когда медики приехали, они констатировали смерть 24-летнего Мухаммеда из Туркменистана. Его 27-летнего друга с отравлением отвезли в Больницу скорой медицинской помощи в отделение реанимации, затем перевели в токсикологию, а в среду выписали. Известно, что пострадавший тоже медик, он закончил БГМУ.

— Он не живет в нашем общежитии. В субботу вечером пришел в гости (к Мухаммеду — Прим. TUT. BY), записался в журнал, поднялся к нему в комнату. Что там было мы не знаем, работает следствие, — рассказывают в общежитии № 4 БелМАПО.

— Управлением Следственного комитета по г. Минску проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, 1992 года рождения, чье тело, без видимых телесных повреждений, было обнаружено в общежитии по Вузовскому переулку. В настоящее время опрашиваются знакомые умершего, работники общежития. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская экспертиза которая установит точную причину смерти, — прокомментировал TUT.BY Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску.

Сегодня тело студента аспирантуры должны отправить на родину в Ашхабад.