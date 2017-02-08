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Сотрудники Россельхознадзора боятся приезжать в Беларусь в феврале
09.02.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Руководство Россельхознадзора приняло решение не отправлять своих сотрудников в Беларусь в февраля из-за опасения возможных провокаций в Минске, заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
© Sputnik Константин Чалабов
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"Россельхознадзором принято решение отложить ранее планировавшийся в феврале визит специалистов службы в Беларусь в связи с тем, что у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны", — сообщила Мелано, слова которой приводит
Сроки визита, подчеркнула представитель Россельхознадзора, будут определены после "стабилизации ситуации".
"Визит должен был пройти с целью рассмотрения вопроса увеличения поставок растительной продукции из Беларуси на территорию России", — добавила пресс-секретарь.
Ранее в Россельхознадзоре не исключали, что ведомство может ограничить поставки говядины не только из Минской области,
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В ведомстве ждут, когда ситуация стабилизируется, и тогда отправят Минск своих специалистов.
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