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Сотрудники Россельхознадзора боятся приезжать в Беларусь в феврале

09.02.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Руководство Россельхознадзора приняло решение не отправлять своих сотрудников в Беларусь в февраля из-за опасения возможных провокаций в Минске, заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Сотрудники Россельхознадзора боятся приезжать в Беларусь в феврале
© Sputnik Константин Чалабов
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На этой неделе МВД Беларуси начало проверки в отношении чиновников Россельхознадзора, материалы будут переданы в Следственный комитет. По информации правоохранителей, российское ведомство распространяет недостоверные данные для дискредитации белорусских производителей.

"Россельхознадзором принято решение отложить ранее планировавшийся в феврале визит специалистов службы в Беларусь в связи с тем, что у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны", — сообщила Мелано, слова которой приводит РИА Новости.

Сроки визита, подчеркнула представитель Россельхознадзора, будут определены после "стабилизации ситуации".

"Визит должен был пройти с целью рассмотрения вопроса увеличения поставок растительной продукции из Беларуси на территорию России", — добавила пресс-секретарь.

Ранее в Россельхознадзоре не исключали, что ведомство может ограничить поставки говядины не только из Минской области, но и со всей территории Беларуси. Российская сторона аргументирует свое решение тем, что в мясе из Беларуси обнаружены бактерии. 

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве ждут, когда ситуация стабилизируется, и тогда отправят Минск своих специалистов.

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