МИНСК, 9 фев — Sputnik. Руководство Россельхознадзора приняло решение не отправлять своих сотрудников в Беларусь в февраля из-за опасения возможных провокаций в Минске, заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

На этой неделе МВД Беларуси начало проверки в отношении чиновников Россельхознадзора , материалы будут переданы в Следственный комитет. По информации правоохранителей, российское ведомство распространяет недостоверные данные для дискредитации белорусских производителей.

"Россельхознадзором принято решение отложить ранее планировавшийся в феврале визит специалистов службы в Беларусь в связи с тем, что у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны", — сообщила Мелано, слова которой приводит РИА Новости .

Сроки визита, подчеркнула представитель Россельхознадзора, будут определены после "стабилизации ситуации".

"Визит должен был пройти с целью рассмотрения вопроса увеличения поставок растительной продукции из Беларуси на территорию России", — добавила пресс-секретарь.

Ранее в Россельхознадзоре не исключали, что ведомство может ограничить поставки говядины не только из Минской области, но и со всей территории Беларуси . Российская сторона аргументирует свое решение тем, что в мясе из Беларуси обнаружены бактерии.