9 февраля суд Фрунзенского района Минска начал рассматривать дело в отношении Сергея Муравьева — брата бизнесмена Александра Муравьева, недавно осужденного на 11 лет колонии . Сергея обвиняют в уклонении от уплаты налогов, вину он признал полностью.





Согласно обвинению, СП ЗАО «РосинтехГрупп», которое возглавлял Сергей Муравьев, заключало сделки через австрийскую фирму-посредника ATEC Trading, подконтрольную Александру Муравьеву. Это позволяло занижать базу по налогу на прибыль и повлекло ущерб не меньше чем на 649 тысяч деноминированных рублей (340,6 тысячи долларов). Сергея Муравьева обвиняют в уклонении от уплаты налогов по ч. 2 ст. 243. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Обвиняемый полностью признал вину и рассказал о работе «РосинтехГрупп» с ATEC, отказавшись лишь давать показания в отношении брата.

По словам Муравьева, две фирмы начали сотрудничать задолго до 2013 года — с этого времени начинается срок совершения преступления. Но в 2013 году в ATEC Trading сменился руководитель. Новая директор управляла номинально и не интересовалась договорами «РосинтехГрупп», поэтому на переговорах с поставщиками Муравьев иногда сам выступал от имени ATEC Trading.

— Когда я понимал, что поставщики предлагали условия, которые я как директор белорусского предприятия не мог исполнить, я сообщал, что такие сделки можно провести через австрийского посредника. Как правило, такими условиями были либо авансовые платежи, либо повышенные штрафные санкции, либо длинные сроки поставки.

Муравьев пояснил, что законодательство налагало ограничения на внешнеэкономическую деятельность, поэтому работать через ATEC было удобнее. За свое участие фирма-посредник делала наценку на товар.

— Я понимал, что идет завышение цены поставки в Беларусь, соответственно, завышается затратная часть и уменьшается налоговая база. Но в то время я был заинтересован, чтобы предприятие получало товар, чтобы работники были загружены, — объяснил Сергей Муравьев.

ATEC Trading была посредником при работе с китайскими, немецкими и голландскими поставщиками. Эти сделки занимали около 20% в деятельности «РосинтехГрупп», к остальным 80% претензий не было. Предприятие было крупным налогоплательщиком, отчисляя в бюджет примерно 2 млн долларов в год, отметил обвиняемый.





Сергей Муравьев был задержан 1 июня 2015 года и с тех пор находился в СИЗО. Он признал вину и возместил ущерб (650 тысяч рублей новыми), надеясь выйти на свободу по статье 88−1 УК. Однако по закону к сумме ущерба применяется повышающий коэффициент, и для Муравьева он составил 2. Найти еще 650 тысяч, чтобы возместить ущерб в двойном размере, обвиняемому и его семье не удалось.

В суде Сергей Муравьев рассказал, что подал прошение о помиловании на имя президента, но 5 января получил отказ.

Напомним, Александр Муравьев в суде заявлял , что его брата взяли под стражу, чтобы «чтобы оказать давление на меня и нашу большую и сильную семью».

— Трагедия одного человека. Муравьев Сергей — наш младший брат, очень успешный деловой человек и руководитель — был задержан, как и я, 1 июня 2015 года. Сергей Муравьев год находится в СИЗО, не имея ни малейшего представления за что. Я хотя бы понимал, о чем речь идет, а он вообще ничего не знал. Такое слово «бесчеловечно». Наверное, оно здесь подходит.