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Вокруг Эйфелевой башни построят стеклянную стену

09.02.2017 13:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Вокруг Эйфелевой башни выстроят стену из пуленепробиваемого стекла. По мнению парижских властей эта мера будет способствовать  большей безопасности от террористических угроз, собщает Le Parisien.

Вокруг Эйфелевой башни построят стеклянную стену
© AFP/ CHARLY TRIBALLEAU
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Ранее, в преддверии чемпионата Европы по футболу 2016 года, вокруг башни были установлены металлические заграждения и пункты досмотра. Ожидается, что на смену неприглядным зеленым барьерам уже осенью придет пуленепробиваемая стеклянная стена.

Предполагается, что стеклянна стена окружит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни.

По сведениям издания, стена высотой 2,5 м будет возведена уже этой осенью. Стоимость сооружения оценивается в €20 млн.

По словам заместителя мэра Парижа Жан-Франсуа Мартена, "все работы по усилению безопасности Эйфелевой башни будут вестись в сотрудничестве с архитекторами, чтобы как можно лучше вписать стену в окружающий ландшафт".

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы. В год памятник принимает около 7 миллионов посетителей, причем 75% из них приезжают из-за рубежа.

 
Теги: Минск
 
 
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Пуленепробиваемая стена высотой в 2,5 метров, которой окружат главную достопримечательность Парижа, будет возведена уже нынешней осенью.

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