﻿ Питание в школах и детсадах дорожает на 5 %. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Питание в школах и детсадах дорожает на 5 %

09.02.2017 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нормы расходов на питание школьников, дошкольников, а также учащихся, получающих профтехобразование, увеличены на пять процентов, сообщает сайт Совета Министров. Вырастет и сумма, которую сдают родители на питание детей.


Снимок представлен в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

— Увеличение нормы расходов необходимо, чтобы обеспечить ребят сбалансированным питанием, — комментирует Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства образования. — Это связано с ростом индекса потребительских цен на продукты.

На сайте Совмина указано: в зависимости от возраста ребенка и времени, которое он проводит в саду, стоимость питания в среднем обойдется от 41,14 до 77,44 рублей в месяц, в общеобразовательных школах — от 1,5 до 5,14 рублей в сутки.

Для ребят-льготников, уточняет Юлия Бородун, эти пять процентов будут покрываться за счет бюджета. Остальные родители будут доплачивать сами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нормы расходов на питание школьников, дошкольников, а также учащихся, получающих профтехобразование увеличены на пять процентов, сообщает сайт Совета Министров....

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Департамент по авиации ищет возможность организовать полеты из Минска в Северную Америку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика