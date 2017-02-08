Нормы расходов на питание школьников, дошкольников, а также учащихся, получающих профтехобразование, увеличены на пять процентов, сообщает сайт Совета Министров. Вырастет и сумма, которую сдают родители на питание детей.



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— Увеличение нормы расходов необходимо, чтобы обеспечить ребят сбалансированным питанием, — комментирует Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства образования. — Это связано с ростом индекса потребительских цен на продукты.

На сайте Совмина указано: в зависимости от возраста ребенка и времени, которое он проводит в саду, стоимость питания в среднем обойдется от 41,14 до 77,44 рублей в месяц, в общеобразовательных школах — от 1,5 до 5,14 рублей в сутки.

Для ребят-льготников, уточняет Юлия Бородун, эти пять процентов будут покрываться за счет бюджета. Остальные родители будут доплачивать сами.