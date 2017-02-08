Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси ждет от авиационной отрасли предложений по полетам в Северную Америку. До 1 апреля нужно составить план по организации таких перевозок. В департаменте по авиации рассказывают, что ищут авиакомпанию, которая транзитом через Минск будет летать в Канаду или США.



Снимок носит иллюстративный характер. Белорусский самолет в Сиэтле, США.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди задач транспортной системы на будущий год, которые обсуждались в начале февраля на коллегии Минтранса, есть пункт: «Разработать до 1 апреля 2017 года план мер, направленных на возможность организации перевозок пассажиров воздушным транспортом в страны Северной Америки».

В департаменте по авиации объясняют: сейчас Беларусь ищет авиакомпании, которые бы согласились летать в страны Северной Америки через Минск.

— Мы сегодня не летаем на американский континент, да и сами сейчас не можем туда летать. Хотя бы в силу того, что у нас действительно нет самолетов, которые бы могли пересечь океан и обеспечить соответствующую загрузку, — рассказывает директор департамента по авиации Владимир Костин. — Но мы будем рассматривать возможность привлечения сюда каких-то других авиакомпаний.

По словам Костина, Минск уже обсуждал транзитный рейс в Северную Америку через Минск с Пакистанскими международными авиалиниями. Вопрос пакистанцы пообещали «проработать».

Действительно, в октябре 2016 года правительства Беларуси и Пакистана подписали соглашение о воздушном сообщении. Тогда речь шла о планах открыть прямой рейс между Минском и Исламабадом — в середине 2017 года, а позже, возможно, и между Минском и Карачи.



В октябре прошлого года Александр Лукашенко побывал с официальным визитом в Исламабаде, Пакистан. Фото пресс-службы президента Республики Беларусь.

— Мы сейчас со всеми заинтересованными работаем: с пакистанскими авиалиниями, с узбекскими, азербайджанскими, индийскими… У нас с ними постоянный диалог, и у них есть необходимые самолеты. Мы стараемся их привлечь.

При этом в департаменте по авиации отмечают, что на прямой рейс из Минска в страны Северной Америки пассажиров не наберется.

— Есть статистика, что такого пассажиропотока у нас не будет, даже если бы и был сейчас подходящий самолет. Надо сначала «накатать» этот рейс. Если будет транзит идти — дальше можно думать, чтобы через энное количество лет мы и сами выполняли такие рейсы из Минска… Но пока мы эти направления только прорабатываем.

Национальный аэропорт «Минск» способен принимать все типы воздушных судов, в том числе и лайнеры, которые летают через океан.

— Я думаю, когда мы введем вторую полосу, вообще без ограничений можно будет принимать Airbus A380. Мы бы хотели, чтобы рейсы на американский континент через Минск открылись. Это и географию полетов расширит, и организует дополнительный пассажиропоток. У нас аэровокзал рассчитан почти на 6 миллионов пассажиров в год, и мы бы хотели подойти к этой цифре близко — хотя бы на 5 миллионов.

Напомним: в ноябре минский аэропорт впервые встретил трехмиллионного пассажира.