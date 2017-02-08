﻿ В Минске заявляют, что на границе с РФ пограничных столбов нет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске заявляют, что на границе с РФ пограничных столбов нет

09.02.2017 13:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Беларусь придерживается принципа открытости границ с Россией, но видит изменения в подходах союзника после введения решения о контроле в приграничной зоне.

В Минске заявляют, что на границе с РФ пограничных столбов нет
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД: Минск заинтересован в дружбе с Москвой

"На сегодняшний день в пределах белорусских приграничных территорий на границе с Россией у нас нет режимных зон, мы не вкапывали никаких знаков, не устанавливали никаких пограничных столбов, как это прозвучало в отдельных заявлениях",- сообщил на брифинге в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Вместе с тем, по его словам, установление российской стороной пределов "пограничной зоны" вдоль границы с Беларусью изменяет ситуацию в принципе. "Это шаги уже в другом направлении", — подчеркнул он.

Отмечая, что ситуация на границе пока бесконфликтная, Мирончик, добавил: "но и совсем мало времени прошло".

При этом он подчеркнул, что в соответствии с приказам ФСБ РФ белорусские граждане приравнены российской стороной в правах и обязанностях к иностранцам.

"А линия погранзоны в глубине приграничных с Беларусью областей России с особой точностью привязана к местности соответствующими координатами. Весьма показательно, что на участках границы РФ с другими странами такого нет, за исключением непростого участка российской границы в районе острова Сахалин и Курил", — сказал он.

"Поэтому и возникают закономерные вопросы о логике и соразмерности таких шагов", — подчеркнул Мирончик.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД Беларуси сравнили ситуацию на белорусско-российской границе "с непростым участком российской границы в районе острова Сахалин и Курил" и задумались, какой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Питание в школах и детсадах дорожает на 5 %
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика