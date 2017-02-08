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В Минске заявляют, что на границе с РФ пограничных столбов нет
09.02.2017 13:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Беларусь придерживается принципа открытости границ с Россией, но видит изменения в подходах союзника после введения решения о контроле в приграничной зоне.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На сегодняшний день в пределах белорусских приграничных территорий на границе с Россией у нас нет режимных зон, мы не вкапывали никаких знаков, не устанавливали никаких пограничных столбов, как это прозвучало в отдельных заявлениях",- сообщил на брифинге в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Вместе с тем, по его словам, установление российской стороной пределов "пограничной зоны" вдоль границы с Беларусью изменяет ситуацию в принципе. "Это шаги уже в другом направлении", — подчеркнул он.
Отмечая, что ситуация на границе пока бесконфликтная, Мирончик, добавил: "но и совсем мало времени прошло".
При этом он подчеркнул, что в соответствии с приказам ФСБ РФ белорусские граждане приравнены российской стороной в правах и обязанностях к иностранцам.
"А линия погранзоны в глубине приграничных с Беларусью областей России с особой точностью привязана к местности соответствующими координатами. Весьма показательно, что на участках границы РФ с другими странами такого нет, за исключением непростого участка российской границы в районе острова Сахалин и Курил", — сказал он.
"Поэтому и возникают закономерные вопросы о логике и соразмерности таких шагов", — подчеркнул Мирончик.
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В МИД Беларуси сравнили ситуацию на белорусско-российской границе "с непростым участком российской границы в районе острова Сахалин и Курил" и задумались, какой...
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