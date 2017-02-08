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В Гродно установлены обстоятельства гибели два месяца назад молодого мужчины

09.02.2017 14:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. Следственные органы установили обстоятельства гибели два месяца назад молодого мужчины в Гродно.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, днем 4 декабря прошлого года 32-летний житель Гродно позвонил в скорую помощь и рассказал, что в его квартире не приходит в сознание 29-летний знакомый. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. При осмотре места не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти умершего.

В ходе дальнейшей проверки следователи Гродненского межрайонного отдела СК установили, что незадолго до гибели умерший выпивал вместе с хозяином квартиры. Причем пили и употребляли наркотики. Сознание потеряли оба, а прийти в себя смог только один из них.

Умерший, как и его знакомый, ранее привлекался к уголовной ответственности, постоянного места работы не имел, страдал наркотической зависимостью, однако его родственникам это не было известно. Попытки излечиться от зависимости предпринимал только оставшийся в живых мужчина.

Проверка по данному факту продолжается. Для установления конкретной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи совместно с сотрудниками милиции принимают меры для установления лиц, сбывших наркотические вещества погибшему и его знакомому.

Оставшемуся в живых лицу оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь и скорректировано дальнейшее лечение от наркотической зависимости.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. Следственные органы установили обстоятельства гибели два месяца назад молодого мужчины в Гродно. Как сообщил БелаПАН официальный представитель...

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