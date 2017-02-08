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МИД: для исключения Беларуси из ОДКБ нет оснований

09.02.2017 14:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси назвало безосновательными предложения некоторых армянских депутатов исключить страну из состава ОДКБ.

МИД: для исключения Беларуси из ОДКБ нет оснований
© Sputnik Asatur Yesayants
Парламентарии Армении выступили за исключение Беларуси из ОДКБ

После того, как Беларусь передала азербайджанской стороне российского блогера Александра Лапшина, на заседании парламента Армении некоторые депутаты призвали отозвать посла из Минска и поднять вопрос об исключении Беларуси из ОДКБ.    

"Предложения об исключении из ОДКБ и тому подобном лишены каких-либо юридических оснований", — заявил на брифинге в четверг в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

"Участие или неучастие в ОДКБ носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала", — подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске подвергли критике призывы некоторых армянских депутатов исключить страну из ОДКБ в связи с решением выдать блогера Лапшина.

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