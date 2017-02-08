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МИД: для исключения Беларуси из ОДКБ нет оснований
09.02.2017 14:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси назвало безосновательными предложения некоторых армянских депутатов исключить страну из состава ОДКБ.
© Sputnik Asatur Yesayants
После того, как Беларусь передала азербайджанской стороне российского блогера Александра Лапшина, на заседании парламента Армении некоторые депутаты
"Предложения об исключении из ОДКБ и тому подобном лишены каких-либо юридических оснований", — заявил на брифинге в четверг в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
"Участие или неучастие в ОДКБ носит сугубо добровольный характер и является собственным суверенным выбором того или иного государства. Как вы знаете, Беларусь свой выбор сделала", — подчеркнул он.
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В Минске подвергли критике призывы некоторых армянских депутатов исключить страну из ОДКБ в связи с решением выдать блогера Лапшина.
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