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КГБ предъявил Кныровичу обвинение в неуплате налогов
09.02.2017 14:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Комитет государственный безопасности (КГБ) Беларуси предъявил обвинение белорусскому бизнесмену Александру Кныровичу в неуплате налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, сообщил Sputnik официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.
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Другим фигурантам "списка Кныровича" также предъявлено обвинение, они находятся под стражей.
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