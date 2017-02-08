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КГБ предъявил Кныровичу обвинение в неуплате налогов

09.02.2017 14:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Комитет государственный безопасности (КГБ) Беларуси предъявил обвинение белорусскому бизнесмену Александру Кныровичу в неуплате налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, сообщил Sputnik официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин. 

Кнырович был задержан в январе 2017 года, вместе с ним под стражу в СИЗО КГБ поместили 10 человек — сотрудников не только компании "СарматТермо-Инжиниринг", принадлежащей бизнесмену, но и ряда государственных организаций. В конце января Кныровичу продлили срок пребывания в СИЗО КГБ.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Другим фигурантам "списка Кныровича" также предъявлено обвинение, они находятся под стражей.

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