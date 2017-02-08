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Мастер ПТО Минского вагонного депо подозревается в получении взяток от подчиненных

09.02.2017 14:46 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. В Борисове по результатам проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями местного РУВД, возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мастера пункта технического обслуживания Минского вагонного депо станции Борисов.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, по данным следствия, мастер из корыстной заинтересованности склонил подчиненного работника к передаче незаконного денежного вознаграждения в сумме 200 рублей якобы вышестоящему руководству за его неувольнение за прогул.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает данными, свидетельствующими о систематическом получении обвиняемым незаконных денежных вознаграждений.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. В Борисове по результатам проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями местного РУВД,...

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