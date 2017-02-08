МИНСК, 9 фев — Sputnik. Генеральный директор ОАО "Нафтан" Владимир Третьяков освобожден от занимаемой должности, сообщает телекомпания из Новополоцка "Вектор ТВ" .

Телекомпания отмечает, что об этом сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая в четверг с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО "Нафтан" будет Сергей Алтухов — заместитель генерального директора по производству.

"К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как "Нафтан". Поэтому и принято такое решение", — сказала Кочанова.

Третьяков работал гендиректоров "Нафтана" с апреля 2011 года, до этой должности он занимался вопросами нефтепродуктообеспечения в должности заместителя гендиректора ПО "Белоруснефть".

Как ранее сообщал Sputnik, уже в 2017 году на "Нафтане" произошел ряд ЧП, в конце минувшего года несчастные случаи с гибелью работников были зафиксированы и в ОАО "Полимир", которое входит в структуру нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, известно об уголовных делах, возбужденных в отношении топ-менеджеров предприятия, которые получали "откаты" за совершение сделок с НПЗ. Должностным лицам предприятия также предъявлялись обвинения за причинение ущерба государству — они обвинялись в том, что пытались провести закупки для модернизации предприятия по завышенным ценам.

ОАО "Нафтан" продолжает реализацию программы модернизации технологических мощностей предприятия. Ранее предполагалось, что она должна завершиться в 2016 году, однако многие проекты программы остаются незавершенными.

Ранее источники в нефтеперерабатывающей отрасли указывали на то, что из-за падения мировых цен на нефть и нефтепродукты и снижения в связи с этим прибыли нефтеперерабатывающей отрасли, белорусские НПЗ испытывают определенный дефицит с инвестициями в основные проекты.