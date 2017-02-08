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МИД Беларуси о блогере Лапшине: pacta sunt servanda

09.02.2017 15:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Беларусь выдала азербайджанской стороне российско-израильского блогера Александр Лапшина руководствуясь нормами об исполнении обязанностей по международным договорам, заявили в МИД Беларуси.

Блогер Лапшин поздно вечером 7 февраля был спецрейсом доставлен из Минска в Баку. Верховный суд Беларуси признал законным решение генпрокуратуры РБ выдать его по запросу Азербайджана.

"Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по международному договору об оказании правовой помощи. Pacta sunt servanda", — заявил на брифинге для журналистов начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Когда он увидел, что кое-кто из журналистов не понял этого выражения, то добавил: "если кто-то забыл латынь — договоры должны соблюдаться".

"Я впервые обращаюсь к вопросу Александра Лапшина, и это отнюдь не случайно. 7 февраля свой вердикт вынес ВС, вчера эту тему прокомментировали Генпрокуратура и МВД страны", — сказал Мирончик.

По его словам, экстрадиция — вопрос, лежащий исключительно в правовой плоскости.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси впервые прокомментировало ситуация с выдачей Баку российско-израильского блогера.

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