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"У вас дорого? Это вы еще в Рио не были". Бразильцы хотят три месяца пожить, как белорусы
09.02.2017 16:39 — Новости Общества | Tut.by
В 2010 году бразильцы Патрисия и Винисиус распродали в Рио все имущество и отправились путешествовать по миру. За шесть лет ребята побывали в 65 странах, но уверяют: они не туристы и увидеть достопримечательности для них не главное. Их интерес: в Японии жить, как японцы, во Франции, как французы, в Чили, как чилийцы — то есть работать, вести домашнее хозяйство, а на выходных встречаться с друзьями. 15 января они прилетели в Беларусь, сняли квартиру в Каменной Горке и теперь пробуют, что значит быть минчанами.
С Патрисией и Винисиусом встречаемся в офисе TUT.BY, здороваемся на испанском, знакомимся на английском.
Он — программист, она — свадебный фотограф. Вместе они уже 15 лет. Поменять бразильский адрес на мировой надумали в Аргентине. Приехали на пару дней в Буэнос-Айрес, прониклись духом города и захотели там пожить.
— Я могу работать удаленно, главное компьютер и интернет, а вот у Патрисии съемки были расписаны на полгода вперед, поэтому пришлось вернуться и подождать, — Винисиус вспоминает, как все начиналось. — К концу 2010-го мы со всем разобрались, и решили переезжать. Вещи сначала хотели перевезти с собой, но посчитали, что это очень дорого, и все продали. Вообще, материальный мир для нас не важен. Главное — друг у друга есть мы, а у нас ноутбуки, камера и интернет.
Путешествуют ребята так: сначала на год выбирают континент, а потом определяют, какие страны на этом континенте посетить. Так дешевле — экономия на перелетах, проще продумать логистику.
Сейчас на очереди Евразия. Впрочем, здесь они уже были, но пожить везде не успели. Нынешний «трип» начали в октябре 2016-го: Франция, Польша, теперь Беларусь. Тут они на три месяца: столько
— О Беларуси мы ничего толком не знали и, наверное, никогда бы сюда не приехали, если бы в Кракове не познакомились с парнем, который только-только у вас погостил. Ему очень понравилось, — продолжает Винисиус. — Мы вдохновились, а тут в ноябре еще и безвизовый режим между нашими странами установили. Это и определило дальнейший маршрут.
«Белорусы и бразильцы очень похожи — любят ходить в гости и покушать»
В нашу страну бразильцы ехали через Брест и немного волновались.
— И тут в поезде на белорусско-польской границе я протягиваю пограничнику паспорт, говорю: «Hello». И вдруг он начинает петь: «Is it me you’re looking for? I can see it in your eyes» (Лайонел Ричи, песня «Hello» — Прим. TUT.BY), — напевая, рассказывает Патрисия.
— Причем, отлично петь, на отличном английском, — подхватывает Винисиус. — Мы выдохнули с облегчением. Это же хорошее настроение чувствуется и внутри страны.
— Правда?! Говорят же, белорусы почти не улыбаются.
— Да, идешь по улице, лица вокруг серьезные, но после первого «привет» все меняется, — спорит Винисиус. — Мы заметили, в Лондоне, если в метро тебя кто-то толкнет, сразу просит прощения. Люди в Англии очень вежливые, но закрытые. Белорусы в метро могут не извиниться, но с ними легко найти общий язык. Они далеко уходят в дружбу.
Ребята вспоминают: перед тем, как отправиться в Беларусь, на сайте каучсерфинга написали что-то вроде: «Привет, скоро будем». И тут же нашлось трое желающих, готовых показать им Минск. Уик-энды они проводят с новыми приятелями: все звонят, куда-то зовут.
— Белорусы и бразильцы очень похожи — это семейные люди, которые любят ходить в гости и покушать, — продолжает Патрисия. — Недавно нас пригласили на концерт народных танцев. После выступления люди сели за столы угощаться. И нам с Виви все повторяли: «Съешьте это, попробуйте то», им казалось, мы очень голодные. В общем, как в Бразилии.
«А правда, что памятники Ленину нельзя снимать?»
В Минске семья поселилась в девятиэтажке на Каменной Горке. Днем в течение недели жизнь у них совсем не туристическая: Винисиус работает на бразильскую IT-компанию, а Патрисия снимает ролики для их YouTube-канала. А еще, как хозяйка, она ходит по магазинам. И вот, что ее удивляет: на прилавках мало овощей. Сложно, например, найти салат-латук, рукколу, шпинат.
— И картошку, — перечисляет собеседница.
— Картошку?
— Да, сладкую картошку (батат — прим. TUT.BY). Из нее готовят то же, что и из обычной, только получается вкуснее, и от этого не полнеешь.
— А цены как?
— Недорого.
— Нет?
— А вы были в Бразилии? После Рио здесь все дешево, — улыбается Патрисия. — Там, например, средний ценник на аренду однокомнатной квартиры в Рио 1200 евро в месяц. Проезд на автобусе где-то в четыре раза дороже, а на метро — в пять.
Что еще ребят поразило — лед на реках и озерах. До этого они ни разу в жизни не стояли на замерзшей воде среди водоема. Да ради такого, смеются, можно и минус 16 перетерпеть.
— Мы родом из страны, где всегда жарко, и хочется прохлады. Вот и альтернатива, — Винисиус листает фото в Инстаграм. — Да и в домах у вас работает отопление, стоят стеклопакеты — тепло. В Италии или Португалии, где апартаменты не отапливаются, в морозы менее комфортно. Хотя, возможно, если бы мы занимались туризмом, такая погода была бы проблемой. Но большую часть времени мы работаем, поэтому холод нам не мешает.
На выходных пара дома не сидит. В прошлый раз, например, ездили в Дудутки. Хорошо, не скрывают, что с ними были белорусские друзья. Иначе пришлось бы туго: из сотрудников комплекса никто не говорил по-английски.
— Хотя, если не знаешь, как сказать, язык тела обычно спасает. Главное — улыбаться, — поясняет находчивый бразилец.
— С языком веселых моментов хватает. Я вот как-то делала фото в Бресте у вокзала, тогда еще не знала, что это здание нельзя снимать, — продолжает Патрисия. — И тут ко мне подошел милиционер. Я сразу и не поняла, что случилось. Смотрю на него: «Sorry». Он растерялся: «Окей», говорит. И ушел.
— Кстати, было бы полезно, если бы вы собрали в одно руководство информацию, чего в Беларуси делать нельзя, — делится наблюдением Винисиус. — А то знакомые нас напугали, сфотографируешь в метро — депортируют. Запрещено, сказали, пить спиртное в общественных местах и переходить улицу в неположенном месте.
— А правда, что памятники Ленину нельзя снимать? Неправда? Хорошо, а то я уже три сфотографировала, — уточняет Патрисия
«Мы уже шесть лет в пути. И причин останавливаться у нас нет»
В свободное от дел и отдыха время пара читает местные новости. Из удивившего: «
— Люди всегда думают, что могут предложить меньше, чем есть на самом деле, — делится мыслями путешественник. — У вас, например, большое советское наследие — архитектура, метро. Даже в России такого нет. А ведь это тоже интересно. Любопытно увидеть часть истории, которой не стало совсем недавно.
В общем, в Беларуси бразильцам нравится, но оставаться здесь надолго они не планируют. И дело тут не только в визах. Три месяца, уверяют, достаточно, чтобы почувствовать место.
— Попробовал — и нужно двигаться дальше, а то скучно, — пожимает плачами Винисиус. — Мне кажется, такой стиль жизни — это будущее, ведь все больше людей могут работать удаленно.
— Люди скорее хотят жить дома, а не на чемоданах.
— Так и у нас есть дом, — Патрисия не согласна. — Мы же не переезжаем каждый день. Если ты живешь в стране по два месяца, то совершаешь всего шесть «трипов» в год. К тому же, мы снимаем апартаменты, а не гостиницу. А есть квартира, работа — есть ощущение дома.
— В Аргентине я прочел уникальную фразу: «Жизнь — как книга, люди, которые не путешествуют, всегда остаются на первой странице». В тот момент у меня внутри все перевернулось. Я поделился с Патрисией — и вот мы уже шесть лет в пути. И причин останавливаться у нас пока нет.
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В 2010 году бразильцы Патрисия и Винисиус распродали в Рио все имущество и отправились путешествовать по миру. За шесть лет ребята побывали в 65 странах, но, уверяют,...
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