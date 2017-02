В 2010 году бразильцы Патрисия и Винисиус распродали в Рио все имущество и отправились путешествовать по миру. За шесть лет ребята побывали в 65 странах, но уверяют: они не туристы и увидеть достопримечательности для них не главное. Их интерес: в Японии жить, как японцы, во Франции, как французы, в Чили, как чилийцы — то есть работать, вести домашнее хозяйство, а на выходных встречаться с друзьями. 15 января они прилетели в Беларусь, сняли квартиру в Каменной Горке и теперь пробуют, что значит быть минчанами.



Фото из личного архива Патрисии и Винисиуса.

С Патрисией и Винисиусом встречаемся в офисе TUT.BY, здороваемся на испанском, знакомимся на английском.

Он — программист, она — свадебный фотограф. Вместе они уже 15 лет. Поменять бразильский адрес на мировой надумали в Аргентине. Приехали на пару дней в Буэнос-Айрес, прониклись духом города и захотели там пожить.

— Я могу работать удаленно, главное компьютер и интернет, а вот у Патрисии съемки были расписаны на полгода вперед, поэтому пришлось вернуться и подождать, — Винисиус вспоминает, как все начиналось. — К концу 2010-го мы со всем разобрались, и решили переезжать. Вещи сначала хотели перевезти с собой, но посчитали, что это очень дорого, и все продали. Вообще, материальный мир для нас не важен. Главное — друг у друга есть мы, а у нас ноутбуки, камера и интернет.

Путешествуют ребята так: сначала на год выбирают континент, а потом определяют, какие страны на этом континенте посетить. Так дешевле — экономия на перелетах, проще продумать логистику.

Сейчас на очереди Евразия. Впрочем, здесь они уже были, но пожить везде не успели. Нынешний «трип» начали в октябре 2016-го: Франция, Польша, теперь Беларусь. Тут они на три месяца: столько бразильцам разрешено находиться у нас без визы.



Снимок из окна белорусской квартиры бразильцев. Фото из личного архива Патрисии и Винисиуса.

— О Беларуси мы ничего толком не знали и, наверное, никогда бы сюда не приехали, если бы в Кракове не познакомились с парнем, который только-только у вас погостил. Ему очень понравилось, — продолжает Винисиус. — Мы вдохновились, а тут в ноябре еще и безвизовый режим между нашими странами установили. Это и определило дальнейший маршрут.

«Белорусы и бразильцы очень похожи — любят ходить в гости и покушать»

В нашу страну бразильцы ехали через Брест и немного волновались.



Три чемодана, с которыми Винисиус и Патрисия путешествуют по миру. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— И тут в поезде на белорусско-польской границе я протягиваю пограничнику паспорт, говорю: «Hello». И вдруг он начинает петь: «Is it me you’re looking for? I can see it in your eyes» (Лайонел Ричи, песня «Hello» — Прим. TUT.BY), — напевая, рассказывает Патрисия.

— Причем, отлично петь, на отличном английском, — подхватывает Винисиус. — Мы выдохнули с облегчением. Это же хорошее настроение чувствуется и внутри страны.

— Правда?! Говорят же, белорусы почти не улыбаются.

— Да, идешь по улице, лица вокруг серьезные, но после первого «привет» все меняется, — спорит Винисиус. — Мы заметили, в Лондоне, если в метро тебя кто-то толкнет, сразу просит прощения. Люди в Англии очень вежливые, но закрытые. Белорусы в метро могут не извиниться, но с ними легко найти общий язык. Они далеко уходят в дружбу.

Ребята вспоминают: перед тем, как отправиться в Беларусь, на сайте каучсерфинга написали что-то вроде: «Привет, скоро будем». И тут же нашлось трое желающих, готовых показать им Минск. Уик-энды они проводят с новыми приятелями: все звонят, куда-то зовут.



Ребята говорят, транспорт в Беларуси очень дешевый, а занавески в поездах — веселые. Фото из личного архива Патрисии и Винисиуса.

— Белорусы и бразильцы очень похожи — это семейные люди, которые любят ходить в гости и покушать, — продолжает Патрисия. — Недавно нас пригласили на концерт народных танцев. После выступления люди сели за столы угощаться. И нам с Виви все повторяли: «Съешьте это, попробуйте то», им казалось, мы очень голодные. В общем, как в Бразилии.

«А правда, что памятники Ленину нельзя снимать?»

В Минске семья поселилась в девятиэтажке на Каменной Горке. Днем в течение недели жизнь у них совсем не туристическая: Винисиус работает на бразильскую IT-компанию, а Патрисия снимает ролики для их YouTube-канала. А еще, как хозяйка, она ходит по магазинам. И вот, что ее удивляет: на прилавках мало овощей. Сложно, например, найти салат-латук, рукколу, шпинат.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— И картошку, — перечисляет собеседница.

— Картошку?

— Да, сладкую картошку (батат — прим. TUT.BY). Из нее готовят то же, что и из обычной, только получается вкуснее, и от этого не полнеешь.

— А цены как?

— Недорого.

— Нет?

— А вы были в Бразилии? После Рио здесь все дешево, — улыбается Патрисия. — Там, например, средний ценник на аренду однокомнатной квартиры в Рио 1200 евро в месяц. Проезд на автобусе где-то в четыре раза дороже, а на метро — в пять.

Что еще ребят поразило — лед на реках и озерах. До этого они ни разу в жизни не стояли на замерзшей воде среди водоема. Да ради такого, смеются, можно и минус 16 перетерпеть.

— Мы родом из страны, где всегда жарко, и хочется прохлады. Вот и альтернатива, — Винисиус листает фото в Инстаграм. — Да и в домах у вас работает отопление, стоят стеклопакеты — тепло. В Италии или Португалии, где апартаменты не отапливаются, в морозы менее комфортно. Хотя, возможно, если бы мы занимались туризмом, такая погода была бы проблемой. Но большую часть времени мы работаем, поэтому холод нам не мешает.



В Беларуси Патрисия впервые стояла на льду среди водоема. Фото из личного архива Патрисии и Винисиуса.

На выходных пара дома не сидит. В прошлый раз, например, ездили в Дудутки. Хорошо, не скрывают, что с ними были белорусские друзья. Иначе пришлось бы туго: из сотрудников комплекса никто не говорил по-английски.

— Хотя, если не знаешь, как сказать, язык тела обычно спасает. Главное — улыбаться, — поясняет находчивый бразилец.

— С языком веселых моментов хватает. Я вот как-то делала фото в Бресте у вокзала, тогда еще не знала, что это здание нельзя снимать, — продолжает Патрисия. — И тут ко мне подошел милиционер. Я сразу и не поняла, что случилось. Смотрю на него: «Sorry». Он растерялся: «Окей», говорит. И ушел.



Женщина в белорусском магазине. Патрисия говорит ее наряд очень впечатлил их бразильских друзей. Фото из личного архива Патрисии и Винисиуса.

— Кстати, было бы полезно, если бы вы собрали в одно руководство информацию, чего в Беларуси делать нельзя, — делится наблюдением Винисиус. — А то знакомые нас напугали, сфотографируешь в метро — депортируют. Запрещено, сказали, пить спиртное в общественных местах и переходить улицу в неположенном месте.

— А правда, что памятники Ленину нельзя снимать? Неправда? Хорошо, а то я уже три сфотографировала, — уточняет Патрисия

«Мы уже шесть лет в пути. И причин останавливаться у нас нет»

В свободное от дел и отдыха время пара читает местные новости. Из удивившего: « Беларусь отменяет визы для жителей из 80 стран ». Винисиус так впечатлился идеей, что даже проанализировал, почему иностранцы должны приехать в Беларусь. Как «технарь», он все расписал по пунктам:



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это рядом с Еврозоной, где много туристов. Если не нужно лишних документов, почему бы им тогда из Европы на пару дней не свернуть в Беларусь?

Тут безопасно, чисто и по сравнению, например, с Бразилией, дешево.

Хорошая система транспортного сообщения и дешевый транспорт. Летом очень зелено.

Нет нашествия туристов. Многие здесь никогда не были, а значит, любопытно побывать.

Неплохое предложение квартир, а в них — хороший интернет.

— Люди всегда думают, что могут предложить меньше, чем есть на самом деле, — делится мыслями путешественник. — У вас, например, большое советское наследие — архитектура, метро. Даже в России такого нет. А ведь это тоже интересно. Любопытно увидеть часть истории, которой не стало совсем недавно.

В общем, в Беларуси бразильцам нравится, но оставаться здесь надолго они не планируют. И дело тут не только в визах. Три месяца, уверяют, достаточно, чтобы почувствовать место.

— Попробовал — и нужно двигаться дальше, а то скучно, — пожимает плачами Винисиус. — Мне кажется, такой стиль жизни — это будущее, ведь все больше людей могут работать удаленно.

— Люди скорее хотят жить дома, а не на чемоданах.

— Так и у нас есть дом, — Патрисия не согласна. — Мы же не переезжаем каждый день. Если ты живешь в стране по два месяца, то совершаешь всего шесть «трипов» в год. К тому же, мы снимаем апартаменты, а не гостиницу. А есть квартира, работа — есть ощущение дома.

— В Аргентине я прочел уникальную фразу: «Жизнь — как книга, люди, которые не путешествуют, всегда остаются на первой странице». В тот момент у меня внутри все перевернулось. Я поделился с Патрисией — и вот мы уже шесть лет в пути. И причин останавливаться у нас пока нет.