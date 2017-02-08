МИНСК, 9 фев – Sputnik. Минскому детскому хирургу-травматологу Дмитрию Середе управление Следственного комитета по Минску снова отказало в возбуждении дела по факту ошибочного штурма ОМОНом его квартиры, сообщил медик в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Бойцы ОМОНа проникли в квартиру педиатра утром 4 августа прошлого года – мужчину задержали и доставили в РУВД. Через некоторое время выяснилось, что Середа — не тот человек , которого искала милиция. По факту штурма Следственный комитет провел проверку и отказал в возбуждении дела. В январе 2017 года прокуратура Минска отменила решение СК и завела дело в отношении сотрудника УВД Заводского района Минска , направив его в УСК для организации предварительного расследования.

"В возбуждении уголовного дела по ст. 426 УК Республики Беларусь <…> по фактам причинения Среде Д.И. телесных повреждений, а также повреждения имущества отказать за отсутствием в деянии состава преступления", – говорится в письме УСК, направленном педиатру.

Сам Середа также прокомментировал данное письмо, заявив, что складывается странная ситуация: взлом квартиры и нанесение сотрясения мозга в Беларуси уже не являются преступлением.

Как ранее сообщал Sputnik, в результате штурма квартиры педиатра на балконе были выбиты окна, выломана входная дверь, а доктор получил травмы – ЧМТ легкой степени, ушибы и ссадины (их потом признали легкими и не влекущими кратковременного расстройства здоровья).