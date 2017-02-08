МИНСК, 9 фев – Sputnik. Редкое астрономическое явление – полутеневое лунное затмение 11 февраля можно будет увидеть в любой точке Беларуси, сообщили астрономы.



© Sputnik / Виктор Толочко Астролог: тревожный прогноз на год Красного Огненного Петуха

"В центральной части Беларуси затмение 11 февраля начнется примерно в половине второго ночи. Ближе всего Луна будет к центру земной тени четверти четыре, а почти в 6 утра затмение прекратится", – сообщили Sputnik в четверг астрономы.

По их словам, это затмение будет незначительным, Луна не погрузится в земную тень, она пройдет ее полутень только на 98%.

Они также отметили, несмотря на то что это полутеневое затмение, его могут наблюдать из Африки, Северной и Южной Америк, Европы, а также большей части России, за исключением Дальнего Востока.

В свою очередь астрологи сообщили, лунное затмение 11 февраля "будет благожелательным к людям" и можно будет загадывать желания.

Перед этим полутеневое лунное затмение с территории Беларуси можно было увидеть 16 сентября 2016 года.