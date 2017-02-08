В Барановичах 9 февраля огласили приговор по обвинению 36-летнего мужчины в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки .

Жителя Барановичей признали виновным в повторном мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 2, 3, 4 ст. 209 УК) и подстрекательстве к даче взятки (ч.5 ст. 16 ч.2 ст. 431 УК). Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.

C октября 2014-го по март 2016 года обвиняемый завладел примерно 200 тысячами рублей под различными предлогами. Мужчина нашел трехкомнатную квартиру на 1-м этаже в центре Барановичей, в которой никогда не горел свет, и выдавал ее за жилье знакомого. Потерпевшим он объяснял, что хозяин квартиры сидит в СИЗО и ему необходимо продать недвижимость для выплаты исков и штрафов. Несколько доверчивых граждан сразу передавали всю сумму: от 10 тысяч до 20 тысяч долларов.

В ряде случаев подследственный предлагал продать гражданам земельные участки, видя, что те заброшены. Для этого он также изучал вывешенные в горисполкоме соответствующие списки для проведения аукциона.

Двум пострадавшим обвиняемый предложил открыть совместный бизнес — автомобильную мойку. Одному индивидуальному предпринимателю — приобрести здание в районном центре, другому — надувной батут, а также передать взятку должностным лицам облисполкома в размере около 9000 деноминированных рублей для получения права аренды земель в парке и на площади Ленина. Кроме того, он завладел более 4500 упаковками крупнолистового черного чая.

Соседям мужчина обещал оказать помощь в оформлении разрешения на пристройку к дому и проведении газа, за что брал деньги, однако никаких действий не предпринимал. У друзей и знакомых брал в долг деньги, но не отдавал.

В рамках следствия установлены 19 потерпевших. Мужчина представлялся участником афганской войны и сотрудником КГБ, жаловался на различные боли, в том числе от травм, полученных в горячих точках.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.