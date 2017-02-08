В Могилевской области возрождают санитарную авиацию. Есть предварительная договоренность, что вертолеты санавиации смогут садиться и взлетать в аэропорту Могилева.

Президент Беларуси подписал указ о создании санитарной авиации. Главные ее функции — доставка врачей на место, например, тяжелой аварии, и транспортировка потерпевших в больницу в кратчайшие сроки. В связи с этим в регионах сейчас необходимо определить и оборудовать вертолетные площадки. Мероприятия эти очень дорогостоящие.

Могилеву, можно сказать, повезло. Недалеко от областной больницы расположен аэропорт, который готов принимать санавиацию. Также вертолетная площадка находится недалеко от Печерского лесопарка.

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