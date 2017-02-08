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В Могилевской области возрождают санитарную авиацию
09.02.2017 18:10 — Новости Общества | Tut.by
В Могилевской области возрождают санитарную авиацию. Есть предварительная договоренность, что вертолеты санавиации смогут садиться и взлетать в аэропорту Могилева.
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Могилеву, можно сказать, повезло. Недалеко от областной больницы расположен аэропорт, который готов принимать санавиацию. Также вертолетная площадка находится недалеко от Печерского лесопарка.
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Вертолеты могут садиться в аэропорту "Могилев".
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