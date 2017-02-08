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Врачи: у малыша, опрокинувшего на себя стеклоочиститель, отравления нет
09.02.2017 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Признаков отравления у ребенка, который опрокинул на себя жидкость для очистки стекла, не выявлено, заявил в четверг замначальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Дмитрий Попков.
Инцидент произошел 4 февраля в Речице. Годовалый ребенок в то время как его мать протирала окна, случайно вылил на себя стеклоочищающую жидкость. Вещество попало ему на лицо и в рот. Малыш был экстренно госпитализирован в районную больницу.
"Малыш был обследован врачами Гомельской областной клинической больницы, однако каких-либо признаков отравления медики у него не обнаружили", — цитирует
Он отметил, что ребенок находился под наблюдением специалистов в течение суток, затем был отпущен домой под расписку матери.
Попков также подчеркнул, что здоровью ребенка ничего не угрожает.
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Сутки ребенок находился под наблюдением медиков, затем под расписку матери его отпустили домой.
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