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Врачи: у малыша, опрокинувшего на себя стеклоочиститель, отравления нет

09.02.2017 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Признаков отравления у ребенка, который опрокинул на себя жидкость для очистки стекла, не выявлено, заявил в четверг замначальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома Дмитрий Попков.

Инцидент произошел 4 февраля в Речице. Годовалый ребенок в то время как его мать протирала окна, случайно вылил на себя стеклоочищающую жидкость. Вещество попало ему на лицо и в рот. Малыш был экстренно госпитализирован в районную больницу.

"Малыш был обследован врачами Гомельской областной клинической больницы, однако каких-либо признаков отравления медики у него не обнаружили", — цитирует БелТА слова Попкова.

Он отметил, что ребенок находился под наблюдением специалистов в течение суток, затем был отпущен домой под расписку матери.

Попков также подчеркнул, что здоровью ребенка ничего не угрожает.

 
Теги: Минск
 
 
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Сутки ребенок находился под наблюдением медиков, затем под расписку матери его отпустили домой.

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