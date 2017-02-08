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Оскорбленной "коллектором" минчанке заплатят за моральный вред, но меньше, чем она хотела
09.02.2017 19:29 — Новости Общества | Tut.by
Минчанка Валерия, которую
Как сообщила TUT.BY помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян, фирма «Правовой вердикт» (в прошлом «Коллекторское агентство «Е коллекшн») обязана выплатить Валерии 200 рублей в счет компенсации морального вреда, а также возместить расходы на услуги юриста и госпошлину. Напомним, истица
Что касается бывшей сотрудницы фирмы, которая уже заплатила штраф за оскорбление Валерии, то в отношении нее суд отказал в иске. Она ничего платить истице не будет.
Напомним, в ноябре TUT.BY
Руководство Back Collection сообщило TUT.BY, что предыдущие беседы с должницей, прослушанные отделом контроля качества, демонстрировали «исключительно профессиональное общение» со стороны фирмы. После резонанса, который получила публикация, агентство заявило, что нагрубившая сотрудница уволена.
Позже стало известно, что «Коллекторское агентство «Е коллекшн»
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Минчанке Валерии, которую оскорбила теперь уже бывшая сотрудница "коллекторского агентства", не получит денег за "понесенные страдания" от самой обидчицы, но...
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