Минчанка Валерия, которую оскорбила теперь уже бывшая сотрудница «коллекторского агентства», не получит денег за «понесенные страдания» от самой обидчицы, но получит от ее экс-нанимателя. За моральный вред фирма заплатит ей 200 рублей. Такое решение 9 февраля вынес суд Фрунзенского района Минска.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как сообщила TUT.BY помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян, фирма «Правовой вердикт» (в прошлом «Коллекторское агентство «Е коллекшн») обязана выплатить Валерии 200 рублей в счет компенсации морального вреда, а также возместить расходы на услуги юриста и госпошлину. Напомним, истица настаивала , что понесенные ею страдания может компенсировать сумма в 3000 рублей.

Что касается бывшей сотрудницы фирмы, которая уже заплатила штраф за оскорбление Валерии, то в отношении нее суд отказал в иске. Она ничего платить истице не будет.

Напомним, в ноябре TUT.BY опубликовал запись телефонного разговора между сотрудницей фирмы Back Collection (название юрлица «Коллекторское агентство «Е коллекшн») и клиенткой velcom, задолжавшей мобильному оператору. В разговоре сотрудница Back Collection требовала вернуть долг — 327 тысяч рублей (старыми) — и называла свою собеседницу «должницей несчастной», «необразованной» и «позорищем».

Руководство Back Collection сообщило TUT.BY, что предыдущие беседы с должницей, прослушанные отделом контроля качества, демонстрировали «исключительно профессиональное общение» со стороны фирмы. После резонанса, который получила публикация, агентство заявило, что нагрубившая сотрудница уволена.

Позже стало известно, что «Коллекторское агентство «Е коллекшн» сменило название на «Правовой вердикт». Что касается бывшей сотрудницы, в декабре суд оштрафовал ее на одну базовую величину за оскорбление. После этого клиентка velcom, с которой она беседовала, подала еще один иск — о возмещении морального вреда. В качестве ответчиков выступили как бывшая сотрудница фирмы по взысканию долгов, так и сама фирма.