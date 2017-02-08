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Минская книжная ярмарка стала самой масштабной в истории
09.02.2017 20:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Литературный рай. В Минске открылась международная
На выставке представлены и новинки, и классическая литература в твердом и в мягком переплетах. Больше сотни тысяч книг на разных языках в этом году из 31 одной страны.
Книга просвещает, а еще объединяет не только людей, но и страны: «красная» пресса Китая соседствует с основами капитализма по-американски. Кстати, Соединенные Штаты решили рассказать и о своих нобелевских лауреатах. Российские издатели привезли не только повести классиков и современников. На массивном стенде - большой выбор книг о достопримечательностях страны.
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