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Минская книжная ярмарка стала самой масштабной в истории

09.02.2017 20:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Литературный рай. В Минске открылась международная книжная ярмарка. Английские детективы, китайские рассказы, американская поэзия - участвуют почти 400 издательств. Корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев убедился, что в век электронных книг классика не потеряла популярности.

На выставке представлены и новинки, и классическая литература в твердом и в мягком переплетах. Больше сотни тысяч книг на разных языках в этом году из 31 одной страны.

Книга просвещает, а еще объединяет не только людей, но и страны: «красная» пресса Китая соседствует с основами капитализма по-американски. Кстати, Соединенные Штаты решили рассказать и о своих нобелевских лауреатах. Российские издатели привезли не только повести классиков и современников. На массивном стенде - большой выбор книг о достопримечательностях страны.

Искушение памятником
 
Теги: Минск
 
 
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На выставке представлены и новинки, и классическая литература в твердом и в мягком переплетах. Больше сотни тысяч книг на разных языках в этом году из 31 одной...

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