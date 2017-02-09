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Призванные из запаса военнообязанные приняли Военную присягу
09.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
9 февраля в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в торжественной обстановке приняло Военную присягу около 150 военнообязанных, призванных из запаса.
С момента начала комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил из запаса призвано более двух тысяч военнообязанных.
В настоящее время под руководством командиров подразделений с личным составом проводятся занятия по предметам боевой подготовки, осуществляется комплекс мероприятий по подготовке мест проведения боевого слаживания, а также снятию вооружения, военной и специальной техники с хранения.
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9 февраля в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов...
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