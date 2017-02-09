Вчера личный состав отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады успешно выполнил главную для этих военнослужащих задачу по уничтожению важного объекта условного противника.

Днем ранее командование батальона получило от разведчиков необходимые сведения о местоположении, примерном количестве боевой техники и численности вооруженной охраны спецобъекта условного противника. Затем командир батальона гвардии подполковник Евгений Ярцев отправил ночью в район сосредоточения неприятеля еще несколько разведгрупп. Гвардейцы скрытно произвели доразведку окрестностей, установили наблюдение за охраной и патрулем.





Ранним утром бронегруппа и пешие группы витебских десантников выдвинулись для захвата объекта. Окружив его, они выждали наиболее подходящее время для штурма.

У условного врага шансов отбиться попросту не было: внезапной и молниеносной атакой десантники ликвидировали охрану. Уничтожив объект противника, военнослужащие перегруппировались и начали отход.

Ошеломленный враг собрал вооруженные группы для преследования крылатой пехоты. Однако гвардейцам удалось благополучно отступить благодаря огневой поддержке артиллеристов под руководством гвардии капитана Иво Муру из гаубиц Д‑30.

— Горжусь подчиненными: в условиях низких температур и незнакомой местности они смогли выполнить нелегкую учебно-боевую задачу по ликвидации важного объекта условного противника, — не скрывая радости, рассказал гвардии подполковник Евгений Ярцев. — Также личный состав наших подразделений показал отличное взаимодействие. Именно высокий уровень доверия и поддержки друг друга, воля к победе, сила духа и характера стали залогом успеха в этом ратном испытании.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора