Вчера в Центральном Доме офицеров под руководством помощника министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальника главного финансово‑экономического управления Министерства обороны генерал-майора Игоря Можиловского прошел сбор с руководящим составом финансовой службы Вооруженных Сил, а также финансовыми работниками воинских частей центрального подчинения и Минского гарнизона.



В ходе мероприятия были рассмотрены итоги финансово‑хозяйственной деятельности за 2016 год, а также задачи по финансовому обеспечению и контрольной деятельности Вооруженных Сил Республики Беларусь на перспективу. Было отмечено, что требования Президента и правительства Республики Беларусь по целевому и рациональному использованию материальных и денежных средств в воинских частях и организациях Вооруженных Сил, целевые задания по выполнению параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, установленные Министерству обороны, выполнены.

Выступавшие обсудили вопросы планирования и финансирования ремонтно-строительных работ в 2017 году, арендных отношений в Вооруженных Силах, детально рассмотрели основные изменения в обеспечении личного состава денежным довольствием, заработной платой и иными выплатами. Перед участниками сбора выступил представитель УВКР КГБ Республики Беларусь, который довел до участников сбора требования законодательства Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией.

В заключение генерал-майор Игорь Можиловский подвел итоги сбора, а также поставил задачи на 2017 финансовый год. Лучшим руководителям финансовых органов по итогам года были вручены плакетки — памятные сувениры с изображением геральдического символа финансовой службы Вооруженных Сил.

Константин Егоров, фото Натальи Огородник