Вчера в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре призванные из запаса военнообязанные приняли Военную присягу. Всего на верность Родине присягнуло около 150 человек.





Буквально несколько дней понадобилось военнообязанным для того, чтобы, вспомнив азы ратного ремесла, встать в строй и произнести слова клятвы.

— Приняв Военную присягу, они начнут поэтапное боевое слаживание. В рамках этих мероприятий военнообязанные в последующем приступят к выполнению учебно-боевых задач по их военно-учетным специальностям, — рассказал командир бригады полковник Владимир Фурман.

Офицер подчеркнул также, что призыв военнослужащих запаса прошел в строго установленные сроки. Все с пониманием отнеслись к проводимому мероприятию. И, что не менее важно, с желанием прибыли на сбор.

— Сегодня нам выпала честь принять Военную присягу, — рассказал рядовой запаса ­Сергей Ислевский. — Я горжусь тем, что произнес слова клятвы на верность Родине в период проведения таких масштабных мероприятий боевой подготовки.

Поздравил военнообязанных с этим знаменательным событием и председатель совета Печинской первичной организации БСО полковник в отставке Алексей Церковный.

— За время службы мне неоднократно приходилось работать с военнослужащими запаса, — подчеркнул в своем выступлении Алексей Корнилович. — Это были всегда ответственные и надежные люди, на которых смело можно положиться, доверив им выполнение практически любых задач. Надеюсь, что поставленные задачи вы выполните с честью, не подведете отцов и дедов.

В дальнейшем военнослужащим запаса предстоит продемонстрировать навыки и умения в ходе выполнения учебно-боевых задач на ряде полигонов нашей республики.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора