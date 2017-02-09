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По заслугам и награда!

09.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Среди военнослужащих 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования, чьи заслуги недавно были отмечены медалью «За безупречную службу» ІІІ степени, — заместитель начальника полевого узла связи по технической части майор Владимир Лебедь. Этот офицер среди первых во всем: и в выполнении должностных обязанностей, и в несении службы в наряде, и в ратной учебе.

Владимир Викентьевич родился в деревне Ратичи Гродненского района. В декабре 1997 года он окончил Гродненский государственный аграрный университет по специальности «агрономия». А в январе 1998 года вчерашнего выпускника вуза призвали в Вооруженные Силы для прохождения срочной военной службы.

— Оказалось, что армия — это моя судьба, — рассказал офицер. — Так и служу уже девятнадцать лет в одной воинской части. За это время 74‑й отдельный полк связи стал родным.


Майор Владимир Лебедь

 
 
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