В 2016 году в Вооруженные Силы Республики Беларусь было призвано на военную службу около 100 офицеров запаса. О правовых основах призыва и прохождения военной службы офицерами по призыву рассказывает заместитель начальника — начальник 1‑го отдела управления правового обеспечения Министерства обороны полковник юстиции Александр Батюк.

— В соответствии с какими нормативными документами осуществляется призыв на военную службу офицеров запаса?

— В соответствии со статьей 33 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, проводится в сроки, установленные указом Президента Республики Беларусь. 18 июля 2016 года был издан Указ Президента Республики Беларусь № 276 «О призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные Силы в 2016 году», которым определены сроки призыва и предельное количество офицеров запаса, подлежащих призыву.

— Какие категории граждан могут быть призваны на военную службу офицеров по призыву?

— В соответствии со статьей 30 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» на военную службу офицеров по призыву могут быть призваны граждане мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, сдавшие государственные выпускные экзамены, зачисленные в запас и имеющие воинское звание офицера. При этом не призываются офицеры запаса, освобожденные от призыва или имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу.

— Каковы продолжительность военной службы призванных офицеров запаса и общие условия ее прохождения?

— Срок военной службы офицеров по призыву установлен Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» и составляет 12 месяцев. Основными нормативными документами, регулирующими порядок прохождения военной службы офицеров по призыву, являются уже упомянутый Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 186, Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355, а также Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О статусе военнослужащих».

Офицеры, проходящие военную службу по призыву, по правовому положению приравниваются к офицерам, проходящим военную службу по контракту, если иное не установлено законодательством.

Подготовил Константин Егоров