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Водительский экзамен – сдан!
09.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Комплексные занятия с водителями прошли в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Военнослужащие совершили многокилометровый марш и в полевых условиях отработали действия в экстремальных ситуациях. Практические навыки солдат оценил командир соединения гвардии полковник Сергей Савсюк.
Колонна автомашин выдвинулась из пункта постоянной дислокации. Впереди — пятьдесят километров марша: для опытных водителей это не расстояние, а вот для новичков — испытание.
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