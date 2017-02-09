Комплексные занятия с водителями прошли в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Военнослужащие совершили многокилометровый марш и в полевых условиях отработали действия в экстремальных ситуациях. Практические навыки солдат оценил командир соединения гвардии полковник Сергей Савсюк.

Колонна автомашин выдвинулась из пункта постоянной дислокации. Впереди — пятьдесят километров марша: для опытных водителей это не расстояние, а вот для новичков — испытание.