Так считает начальник радиолокационного отделения радиолокационного узла отдельного радиотехнического батальона в/ч 25886 капитан Сергей Туминский.

Родился и вырос Сергей в деревне Межево Оршанского района Витебской области. Сейчас это крупный агрогородок, в котором проживает более тысячи жителей. Мать Сергея Туминского трудится директором местной школы, отец — заместитель главврача Витебского областного госпиталя ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» по хозяйственной части. Из числа близких родственников лишь один дядя служил в Вооруженных Силах прапорщиком, так что близко познакомиться с армией в детстве будущему офицеру не довелось. И тем не менее по окончании школы парень твердо выбрал военную стезю.