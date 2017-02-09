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«Защита неба – моё призвание»

09.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Так считает начальник радиолокационного отделения радиолокационного узла отдельного радиотехнического батальона в/ч 25886 капитан Сергей Туминский.

Родился и вырос Сергей в деревне Межево Оршанского района Витебской области. Сейчас это крупный агрогородок, в котором проживает более тысячи жителей. Мать Сергея Туминского трудится директором местной школы, отец — заместитель главврача Витебского областного госпиталя ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» по хозяйственной части. Из числа близких родственников лишь один дядя служил в Вооруженных Силах прапорщиком, так что близко познакомиться с армией в детстве будущему офицеру не довелось. И тем не менее по окончании школы парень твердо выбрал военную стезю.


Капитан Сергей Туминский

 
Теги: знакомства
 
 
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