Наш автомобиль сворачивает с шоссейной дороги на проселок и почти сразу же останавливается перед самодельным, но весьма внушительным шлагбаумом. И тут же нас окружают вооруженные люди в белых маскировочных халатах.







— Здравствуйте! Будьте любезны, предъявите ваши документы. А что вы везете в сумках? — предельно корректным и доброжелательным тоном интересуется один из них.

Мы передаем ему наши документы и объясняем, что в сумках у нас только журналистское снаряжение — блокноты и фотоаппарат.

Доброжелательные люди заглядывают в кабину и, не обнаружив там ни лишних персон, ни «незадекларированного» имущества, возвращают нам документы:

— Проезжайте.

Шлагбаум открывается, водитель жмет на газ, а те люди мгновенно растворяются среди снежных сугробов и сосновых веток холодного зимнего леса…

Мы едем дальше, туда, где на продуваемом всеми ветрами поле застыли полускрытые белыми маскировочными полотнищами грозные боевые машины — зенитные ракетные комплексы «Тор».

Заботы командирские

Командир батареи старший лейтенант Павел Леонтюк встречает нас возле КП. После церемонии знакомства он кратко сообщает, как и для чего в этом глухом уголке нашей страны вдруг появилось его подразделение:

— В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил наша часть получила приказ, и зенитный ракетный дивизион в составе моей батареи и подразделений обеспечения совершил марш в этот район. В установленный срок мы прибыли сюда, заняли позицию, организовали охранение, разбили лагерь и приступили к выполнению учебной задачи по прикрытию объекта от ударов с воздуха. Мы должны обнаружить самолеты и вертолеты условного противника и по приказу вышестоящего командования условно их уничтожить.

Павел Александрович добавляет: батарея такую задачу выполняет не в первый раз, ракетчики всегда готовы и к маршу, и к прикрытию объектов.

— Весь личный состав действует уверенно и грамотно, — отмечает комбат. — Особенно хорошо выполняют поставленную задачу подчиненные старших лейтенантов Евгения Чешуна, Дмитрия Шевченко и Александра Сайко.

Понимая, что у офицера сейчас (как, впрочем, и всегда!) множество дел и забот, мы желаем ему удачи и отправляемся в заснеженное поле, на позицию батареи…

На позиции грозных «Торов»

Боевая машина лейтенанта Михаила Рыбалко находится в нескольких километрах от охраняемого объекта. Михаил — начальник зенитного ракетного расчета, для него это второй выход «в поля» для выполнения учебной задачи.

— В прошлом году я окончил Военную академию и был направлен для прохождения дальнейшей службы в это подразделение, — рассказывает молодой офицер. — Здесь отличный коллектив, прекрасная техника — очень мощная и мобильная.

Из дальнейшей беседы выясняется, что служить на «Торе» Михаилу интересно, он в полной мере сознает всю важность возложенной на него и его сослуживцев задачи — быть в готовности защищать небо родной земли.





Возле следующей машины нас встречает заместитель начальника расчета — старший оператор рядовой Евгений Куташов. Он был призван в армейский строй осенью прошлого года из Бреста, где трудился инженером-конструктором.

— До службы я вообще представления не имел о такой технике, — признался Евгений. — Поэтому изучаю ее с большим интересом, как и все новое. В армии, по-моему, у каждого человека появляется возможность многое узнать, и надо этим пользоваться. Как условия? Да все нормально: мы тепло одеты и обуты, еда хорошая, в палатках печки…

Собеседник наш убежден в том, что здесь, в холодном зимнем поле, и он, и его товарищи делают очень нужное для всей Беларуси дело — обеспечивают ее безопасность.

А механик-водитель рядовой Максим Божко покинуть пост не может, поэтому мы беседуем в кабине боевой машины. Здесь тепло, тихо, мониторы бортовых систем мерцают совсем по-домашнему.

— Я служу уже восемь месяцев, — негромко рассказывает Максим. — Когда я впервые увидел эту машину, немного волновался. Потом, изучая ее, понял: управлять ею не очень сложно. А марш из пункта постоянной дислокации сюда был для меня третьим по счету.

«Готовность — один!»

Внезапно наш разговор прерывается. С КП батареи поступила команда: «Готовность — один!». Мы должны покинуть позицию батареи и наблюдать за действиями расчетов издалека.

Уходим в сторону полевого лагеря — и, оглядываясь, видим, как, казалось, дремавшие в снегу машины вдруг пробуждаются. Ревут двигатели, начинают вращаться антенны РЛС… Идет поиск воздушных целей.

Приходим на пост визуального наблюдения, где несут службу наблюдатель рядовой Павел Талайко и командир отделения наблюдателей младший сержант Олег Гусейнов.

Павел, вооружившись биноклем, не сводит глаз с неба над охраняемым объектом. Конечно же, техника уже давно обнаружила приближение условного воздушного противника, но глаза человека способны подметить очень важные порой детали.

— Летит! Азимут… высота… дальность… курс… — рядовой Талайко диктует данные младшему сержанту Гусейнову, который передает их на КП.

Вместе с наблюдателями вглядываемся в серое зимнее небо. Вдруг где-то (нам кажется — очень далеко) над горизонтом появляется темная черточка… Павел тут же, сверяясь с таблицей силуэтов летательных аппаратов, определяет тип самолета, а Олег передает эти сведения на КП.

Условно уничтоженный штурмовик условного противника вполне миролюбиво пролетает над нашими головами…

Идем на КПП, где нас встречает младший сержант Александр Демидов. Он поясняет: попыток проникновения на позицию батареи не было.

— Иногда только на шоссе останавливаются машины, пассажиры рассматривают «Торы» издали, но не приближаются к нам, — комментирует обстановку Александр.

…А в лагере тем временем кипит работа возле полевой кухни — скоро время обеда.

«Шеф-повар» и ее «подшефный»

Повар рядовой Максим Тельнов успевает колоть дрова, помешивать суп в котле, а еще делится впечатлениями:

— Дома, в Барановичах, я работал в маленьком кафе. Конечно же, полевая кухня для меня — агрегат непривычный. Но я понял, что главными для повара в полевом выходе являются три вещи: дрова, вода и температура в печи. Если все это имеется, сварить самые любимые блюда наших солдат — гороховый суп, гречневую кашу с тушенкой, макароны и прочее — труда не составляет.

В этом полевом выходе у Максима опытный наставник — повар роты МТО ефрейтор контрактной службы Елена Нестерович.

Пока повар накрывает на стол, «шеф-повар» с 20‑летним стажем рассказывает о тонкостях военно-полевой кулинарии.

— Конечно же, хороший истопник при кухне, дрова и вода — дело важное. Но и повару надо стараться сделать все вкуснее, работать с душой. Если кулинар толковый, у него никогда ничего не пригорит! — уверена Елена Ивановна.

…Горячий суп, свежий хлеб с салом, поджарка с картошкой, сладкий чай — все это действительно было приготовлено с душой. Мы благодарим работников котла и черпака за вкусный обед и перед отъездом восвояси еще раз глядим на заснеженное поле, где, кажется, спят чутким сном грозные «Торы».

Андрей Данилов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской