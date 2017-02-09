МИНСК, 9 фев — Sputnik. Уборщик региональной сети железнодорожного сообщения в Сан-Франциско Лян Чжао Чжан заработал за год более 230 тысяч долларов, передает издание The Sun.

Основная его зарплата составляет более 56 тысяч в год, также работодатель выплачивает ему 14 тысяч в виде бонусов. Остальную сумму Чжан заработал в качестве сверхурочных — он работал 17 часов в сутки без выходных.

Издание приводит слова скептиков, которые уверены в том, что мужчина всего лишь прятался в подсобке во время рабочих смен — на записях с камер видеонаблюдения видно, что Чжан уходил в помещение на 54 и 90 минут. Однако представитель нанимателя встал на защиту сотрудника и отметил, что работники имеют право на перерывы.

Сообщается также, что за последние три года Чжан заработал почти 700 тысяч долларов. Два года назад он также трудился без выходных целый год.