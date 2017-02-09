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Эмигрант заработал уборщиком в Сан-Франциско более $230 тысяч за год
09.02.2017 20:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Уборщик региональной сети железнодорожного сообщения в Сан-Франциско Лян Чжао Чжан заработал за год более 230 тысяч долларов, передает издание The Sun.
Основная его зарплата составляет более 56 тысяч в год, также работодатель выплачивает ему 14 тысяч в виде бонусов. Остальную сумму Чжан заработал в качестве сверхурочных — он работал 17 часов в сутки без выходных.
Издание приводит слова скептиков, которые уверены в том, что мужчина всего лишь прятался в подсобке во время рабочих смен — на записях с камер видеонаблюдения видно, что Чжан уходил в помещение на 54 и 90 минут. Однако представитель нанимателя встал на защиту сотрудника и отметил, что работники имеют право на перерывы.
Сообщается также, что за последние три года Чжан заработал почти 700 тысяч долларов. Два года назад он также трудился без выходных целый год.
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За последние три года мужчина в общей сложности заработал почти 700 тысяч долларов, большую часть времени он трудился без выходных.
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