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УВД Гродненского облисполкома: В регионе не допущено обострения оперативной обстановки
09.02.2017 21:29 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 февраля. В 2016 году в Гродненской области не допущено обострения оперативной обстановки, говорится в сообщении областной милиции по итогам 2016 года.
В регионе снизилось количество зарегистрированных преступлений (9.227; -421), в том числе по линии уголовного розыска (5.206; -254). Улучшилась обстановка с преступностью в общественных местах (1.664; -46, или -2,7%) и сельской местности (2.274; -85, или -3,6%). Меньше зарегистрировано преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (1.819; -43, или -2,3%), ранее судимыми (2.788; -93, или -3,2%), значительно сократилось количество преступлений в подростковой среде (214; -131, или -38,0%).
Одной из главных задач, стоящих перед милицией, в УВД называют реализацию принципа неотвратимости наказания. Во взаимодействии с подразделениями Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз установлены лица, причастные к совершению всех убийств (54; +3), фактов умышленного причинения тяжкого телесного повреждения (90; +24), изнасилований (10; -1) и вымогательств (24; +14).
Более результативно велась такая работа по фактам грабежей (93,1%; +2,1%), угонов (94,0%; +0,8%), мошенничества (93,3%; +4,8%), а также тяжких и особо тяжких преступлений по линии УР (93,2%; +0,6%).
Свыше трети (37,3%) от общего количества зарегистрированных в Гродненской области преступлений составляют кражи. В 2016 году наблюдалось сокращение их числа почти на 7%, а в сельской местности — на 10%.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 9 февраля. В 2016 году в Гродненской области не допущено обострения оперативной обстановки, говорится в сообщении областной милиции по итогам 2016 года. В...
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