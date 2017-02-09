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На коллегии МВД будут подведены итоги работы в 2016 году

09.02.2017 21:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 февраля. Итоги работы органов внутренних дел Беларуси в 2016 году будут подведены на коллегии МВД 10 февраля.

Как сообщает управление информации и общественных связей МВД, в 2016 году количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2015 годом снизилось на 4,2%, при этом общая раскрываемость уголовно наказуемых деяний возросла. Уровень преступности составил 979 на 100 тысяч населения.

Уменьшилось количество потерпевших от противоправных деяний в общественных местах, погибших и раненых в результате совершения преступлений. Снизилось число уличных преступлений. Удалось переломить ситуацию с угрожающим распространением наркомании, в том числе сохранить тенденцию к снижению подростковой наркопреступности, говорится в сообщении МВД.

Вместе с тем, как отмечают в милицейском ведомстве, не теряет актуальности проблема нелегального рынка алкоголя. Доступность для населения спиртных напитков, в том числе поступающих из теневого оборота, по-прежнему является одним из факторов, негативно влияющих на состояние преступности и общественного порядка. Три четверти всех бытовых преступлений совершено пьяными.

Количество автоаварий по вине нетрезвых водителей снизилось почти на треть, меньше выявлено фактов управления транспортным средством бесправниками и в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, несмотря на снижение аварийности на дорогах страны, по сравнению с 2015 годом число погибших детей в результате дорожно-транспортных происшествий выросло (с 12 до 18).

Планируется, что в заседании коллеги примут участие государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, руководители органов государственного управления. С докладом выступит министр внутренних дел Игорь Шуневич.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 февраля. Итоги работы органов внутренних дел Беларуси в 2016 году будут подведены на коллегии МВД 10 февраля. Как сообщает управление информации и...

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