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Как минские автомобилисты спасаются от морозного дыхания «Эрики»
09.02.2017 10:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Минск заморозил суровый ветер из Арктики.
Юрий завел свой автомобиль, но до работы так и не доехал. Автомобиль заглох на Минской кольцевой.
На помощь автолюбителю подоспел дорожный патруль. Сотрудники Госавтоинспекции в эти морозные дни могут и взять на буксир.
Инспектор дорожно-патрульной службы Андрей Гальченя в ГАИ восемь лет. Признается: куда приятней помогать, чем штрафовать. Андрей шутит: это тот случай, когда готов работать за «спасибо».
Автолюбители помогают и друг другу. Вот так холода сплачивают белорусов. Кстати, в ближайшие дни морозы в стране будут только крепчать. Это значит, что добрых дел будет больше.
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В Минске в связи с похолоданием многим автолюбителям, чтобы завести своих «железных коней», пришлось доставать из багажника провода для прикуривания.
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