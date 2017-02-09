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Как минские автомобилисты спасаются от морозного дыхания «Эрики»

09.02.2017 10:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Минск заморозил суровый ветер из Арктики. Антициклон «Эрика» принес в страну серьезное похолодание. Многим автолюбителям, чтобы завести машину, пришлось доставать из багажника провода для прикуривания. Подробнее - в сюжете корреспондента «МИР 24» Натальи Казей.

Юрий завел свой автомобиль, но до работы так и не доехал. Автомобиль заглох на Минской кольцевой.

На помощь автолюбителю подоспел дорожный патруль. Сотрудники Госавтоинспекции в эти морозные дни могут и взять на буксир.

«Машина дизельная, но проблем не было никаких. Просто не знаю, в этом году столкнулся впервые, хотя я ездил и в большие морозы, поэтому не знаю. Хорошо, что есть помощь, и помогают, низкий поклон», - рассказал автолюбитель Юрий.

Инспектор дорожно-патрульной службы Андрей Гальченя в ГАИ восемь лет. Признается: куда приятней помогать, чем штрафовать. Андрей шутит: это тот случай, когда готов работать за «спасибо».

«Приятно всегда, когда человек говорит тебе «спасибо» за твою работу. А когда помогаешь, всегда люди говорят: «Спасибо большое, не забудем». Некоторые говорят: «Свечку поставим в церкви за вас», - отметил инспектор дорожно-патрульной службы Андрей Гальченя.

Автолюбители помогают и друг другу. Вот так холода сплачивают белорусов. Кстати, в ближайшие дни морозы в стране будут только крепчать. Это значит, что добрых дел будет больше.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в связи с похолоданием многим автолюбителям, чтобы завести своих «железных коней», пришлось доставать из багажника провода для прикуривания.

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