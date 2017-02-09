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Мороз ослабнет. Погода в Витебске в выходные

10.02.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные дни характер погоды изменится: появится облачность, морозы ослабнут, возможен небольшой снег, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


В субботу, 11 февраля, в Витебске ночью температура воздуха −5…−7 °C, днем —
−3…−5 °C. Сплошная облачность, без осадков, дымка.

В воскресенье температура в течение суток −5…−7 °C. Сплошная облачность, возможен снег.

Погода в Витебске и области.

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Теги: Витебск
 
 
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В выходные дни характер погоды изменится: появится облачность, морозы ослабнут, возможен небольшой снег.

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