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Мороз ослабнет. Погода в Витебске в выходные
10.02.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by
В выходные дни характер погоды изменится: появится облачность, морозы ослабнут, возможен небольшой снег,
В субботу, 11 февраля, в Витебске ночью температура воздуха −5…−7 °C, днем —
В воскресенье температура в течение суток −5…−7 °C. Сплошная облачность, возможен снег.
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В выходные дни характер погоды изменится: появится облачность, морозы ослабнут, возможен небольшой снег.
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