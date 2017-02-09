Даже если кажется, что выхода нет — не смейте отчаиваться! Вон австралиец, прижатый упавшим экскаватором, провел несколько часов в болоте, высунув только нос. И что? Дождался помощи и выжил! И не нужно кивать на удачу: эта история не имеет никакого отношения к ней — это невероятное усилие, предпринятое человеком.
ВАЖНОЕ
Это будет интересно бизнесу: президент поручил оперативно подготовить ключевой документ, разрешающий передавать в доверительное управление имущество унитарных предприятий. Нововведения будут в первую очередь направлены на решение вопросов финансового оздоровления и привлечение добросовестных инвесторов.
А МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса. Но обещает, что под контролем ведомства остаются взрывопожароопасные предприятия, места с массовым пребыванием людей — больницы, общежития, школы, детские сады.
Правительство рассказало, как будет поднимать зарплаты бюджетникам в этом году. По сути, повысить зарплату на каком-то предприятии можно будет только за счет экономии: например, сократив других работников или какие-то расходы на производство.
В стране второй год подряд сокращается число индивидуальных предпринимателей: за два года их стало на 13 тысяч меньше. При этом сумма налогов, которые уплатили ипэшники в бюджет, за прошлый год выросла. Да, бывает и так.
Наш МИД раскритиковал решение России о пограничной зоне, заявив, что российская сторона своими решениями приравняла граждан Беларуси в правах и обязанностях к иностранцам «со всеми вытекающими последствиями». «А вот это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних соглашений Беларуси и России». Также Минск вчера ответил на критику из России и Армении по выдаче Лапшина: говорят, Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по договору об оказании правовой помощи. Pacta sunt servanda. Если кто-то забыл латынь — договоры должны соблюдаться.
На портале — очередная история мытарств с недвижимостью. Новые дома в столице на Курганной — головная боль чиновников Московского района. Два из них по размерам — с хрущевки, а по бумагам — индивидуальные блокированные. Еще несколько — такие большие, что не вписываются в стандартные представления об индивидуальном жилом доме. Поговорили с владельцем одного из последних. Жалуется, что власти все разбираются, а ему жить негде.
Куда мы катимся?.. В Логойске 43-летняя безработная женщина ограбила второклассника. Бабушка дала ребенку 70 рублей с наказом передать маме, и мальчик отправился домой. Злоумышленница пошла за ним и забрала варежку, в которой были деньги.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Не пропустите потрясающую историю о бразильцах, которые ездят по миру, — но не туристами! В 2010 году Патрисия и Винисиус распродали в Рио все имущество, и за шесть лет ребята побывали в 65 странах. Их интерес: в Японии жить, как японцы, во Франции, как французы, в Чили, как чилийцы — то есть работать, вести домашнее хозяйство, а в выходные встречаться с друзьями. 15 января они прилетели в Беларусь, сняли квартиру в Каменной Горке и теперь пробуют быть минчанами. А Винисиус к тому же проанализировал, почему иностранцы должны приехать в Беларусь.
Помните маленьких хоккеистов из Сморгони, которые тренировались… в чаше бассейна? Мы узнали, как они поживают спустя год после шума в Байнете. Не отчаиваются, но и, мягко говоря, не шикуют: бассейн для них закрыли и опечатали, теперь команда вынуждена сдавать бутылки — в прямом смысле: владельцы заведений общепита передают тренеру стеклотару — вот такое спонсорство. «Сдаем бутылки тоннами, а на вырученные средства организовываем поездки в Молодечно, где арендуем лед».
В Беларуси снова было холодно. Даже за 5−10 минут ожидания транспорта можно сильно замерзнуть. А Ваня Величко вооружился баней на колесах, растопил ее прямо возле остановки и, не стесняясь, предлагал людям бесплатно погреться, сменив -15 на улице на +60 в бане. Как это было — в нашем горячем видео!
Наше дело предупредить: Бреста заметили еще одного филина">в центре Бреста заметили еще одного филина, и нет никаких гарантий, что и он не начнет есть местных котов. Берегите домашних любимцев — ну и сами не расслабляйтесь. Хороших и спокойных нам всем выходных!
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