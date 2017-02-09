Доброе утро!

Даже если кажется, что выхода нет — не смейте отчаиваться! Вон австралиец, прижатый упавшим экскаватором, провел несколько часов в болоте, высунув только нос . И что? Дождался помощи и выжил! И не нужно кивать на удачу: эта история не имеет никакого отношения к ней — это невероятное усилие, предпринятое человеком.





ВАЖНОЕ

Это будет интересно бизнесу: президент поручил оперативно подготовить ключевой документ , разрешающий передавать в доверительное управление имущество унитарных предприятий. Нововведения будут в первую очередь направлены на решение вопросов финансового оздоровления и привлечение добросовестных инвесторов.

А МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса. Но обещает, что под контролем ведомства остаются взрывопожароопасные предприятия, места с массовым пребыванием людей — больницы, общежития, школы, детские сады.

Правительство рассказало, как будет поднимать зарплаты бюджетникам в этом году. По сути, повысить зарплату на каком-то предприятии можно будет только за счет экономии: например, сократив других работников или какие-то расходы на производство.





В стране второй год подряд сокращается число индивидуальных предпринимателей: за два года их стало на 13 тысяч меньше . При этом сумма налогов, которые уплатили ипэшники в бюджет, за прошлый год выросла. Да, бывает и так.

Наш МИД раскритиковал решение России о пограничной зоне , заявив, что российская сторона своими решениями приравняла граждан Беларуси в правах и обязанностях к иностранцам «со всеми вытекающими последствиями». «А вот это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних соглашений Беларуси и России». Также Минск вчера ответил на критику из России и Армении по выдаче Лапшина: говорят, Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по договору об оказании правовой помощи. Pacta sunt servanda. Если кто-то забыл латынь — договоры должны соблюдаться.

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Новости экономики: лоббисты промсектора заговорили о необходимости возврата к директивным ставкам и печатному станку. А мы выяснили, чем чревато возвращение к привычной и, как казалось многим, некогда эффективной практике . Спойлер: ничего хорошего не будет.

Скоро весна, а значит почти все женщины скоро предсказуемо заморочатся похудением. Ученые выяснили, какие крупы для этого нужно есть , а наши LADY.TUT.BY продолжают подначивать вас мотивирующими историями своих читательниц .

На портале — очередная история мытарств с недвижимостью. Новые дома в столице на Курганной — головная боль чиновников Московского района. Два из них по размерам — с хрущевки, а по бумагам — индивидуальные блокированные. Еще несколько — такие большие, что не вписываются в стандартные представления об индивидуальном жилом доме. Поговорили с владельцем одного из последних. Жалуется, что власти все разбираются, а ему жить негде .

Куда мы катимся?.. В Логойске 43-летняя безработная женщина ограбила второклассника . Бабушка дала ребенку 70 рублей с наказом передать маме, и мальчик отправился домой. Злоумышленница пошла за ним и забрала варежку, в которой были деньги.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите потрясающую историю о бразильцах, которые ездят по миру, — но не туристами! В 2010 году Патрисия и Винисиус распродали в Рио все имущество, и за шесть лет ребята побывали в 65 странах. Их интерес: в Японии жить, как японцы, во Франции, как французы, в Чили, как чилийцы — то есть работать, вести домашнее хозяйство, а в выходные встречаться с друзьями. 15 января они прилетели в Беларусь, сняли квартиру в Каменной Горке и теперь пробуют быть минчанами. А Винисиус к тому же проанализировал, почему иностранцы должны приехать в Беларусь.

Кстати, до «безвиза» осталось три дня, и у нас послы стран ЕС советуют , что посмотреть иностранному туристу в Беларуси, а мы тем временем выбрали пять самых удобных приложений для англоязычных туристов — нашим бразильцам это не нужно, а кому-то очень даже пригодится.

Помните маленьких хоккеистов из Сморгони, которые тренировались… в чаше бассейна? Мы узнали, как они поживают спустя год после шума в Байнете . Не отчаиваются, но и, мягко говоря, не шикуют: бассейн для них закрыли и опечатали, теперь команда вынуждена сдавать бутылки — в прямом смысле: владельцы заведений общепита передают тренеру стеклотару — вот такое спонсорство. «Сдаем бутылки тоннами, а на вырученные средства организовываем поездки в Молодечно, где арендуем лед».





В Беларуси снова было холодно. Даже за 5−10 минут ожидания транспорта можно сильно замерзнуть. А Ваня Величко вооружился баней на колесах, растопил ее прямо возле остановки и, не стесняясь, предлагал людям бесплатно погреться, сменив -15 на улице на +60 в бане. Как это было — в нашем горячем видео !

REALTY.TUT.BY продолжает проект «Одноэтажный Минск»: в этот раз узнали, как живет многострадальный Сельхозпоселок , за что он борется и как относится к соседству с многоэтажками.

Если вы вчера пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах» — то вот вам запись , а то так и не узнаете, освободят или поработят человечество высокие технологии.

Все новости четверга, 9 февраля





Наше дело предупредить: Бреста заметили еще одного филина">в центре Бреста заметили еще одного филина, и нет никаких гарантий, что и он не начнет есть местных котов . Берегите домашних любимцев — ну и сами не расслабляйтесь. Хороших и спокойных нам всем выходных!

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